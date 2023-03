Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi per Zuleyha si apriranno le porte del carcere. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, oramai disperata e reduce dall'ennesimo litigio con Mujgan, Altun farà un colpo di testa. Infatti, fuggendo da casa di Fekeli che l'avrà ospitata dopo il suo tentativo di darsi fuoco nella piazza del paese, Zuleyha andrà a villa Yaman portando con sé la pistola del padrino di Yilmaz. A questo punto, trovandosi di fronte il marito, la donna non esiterà a sparare un colpo motivo per il quale verrà arrestata.

L'esasperazione di Zuleyha

Altun verrà cacciata dalla villa da Demir, il quale dopo aver visto il video fatto da Mujgan penserà di essere stato tradito. A Zuleyha verrà dunque negata la possibilità di stare con i piccoli Adnan e Leyla per volere del marito, che minaccerà chiunque cercherà di tendere una mano alla povera protagonista della serie.

Essere allontanata dai figli in maniera così drastica farà impazzire Zuleyha, la quale rendendosi conto che il marito l'ha isolata, proverà a darsi fuoco. Dopo essersi cosparsa di benzina nella piazza di Adana starà per usare un accendino quando arriverà Fekeli a salvarla. Il padrino di Yilmaz offrirà ospitalità a Altun, che ovviamente avrà i nervi a pezzi.

Tutto ciò non piacerà a Behice che si convincerà che la presenza della donna in casa di Fekeli non farà altro che avvicinare ancora di più Yilmaz alla sua ex.

Altun ruba la pistola di Fekeli

Per questa ragione, Behice chiamerà la nipote. Mujgan, che nel frattempo deciderà la fuga con il piccolo Kerem Alì per gli Stati Uniti d'America, desisterà dalla sua idea di scappare perché accecata dalla gelosia.

Recatasi si fretta e furia a casa di Fekeli, la dottoressa accuserà Zuleyha di aver manipolato tutta la situazione con il chiaro tentativo di farsi ospitare a casa di Fekeli e poter stare vicina a Yilmaz. A nulla serviranno le preghiere di Behice, che inviterà la nipote a calmarsi: Mujgan continuerà a inveire contro Altun.

Scossa e provata da tutta la situazione, Zuleyha scapperà dalla casa di Fekeli e prendendo di nascosto l'arma da fuoco dell'uomo.

Giunta alla villa, Altun andrà dritta dal marito e lo minaccerà di ucciderlo per tutto il male che le ha fatto. Mentre tutti gli abitanti della casa proveranno a far ragionare la donna, Demir affermerà che non è degna di essere madre e lei a questo punto non capirà più nulla e premerà il grilletto, ferendo Yaman.

Demri verrà portato in ospedale dove verrà sottoposto a un'operazione, mentre Zuleyha verrà condotta in carcere con l'accusa di tentato omicidio.