Da lunedì 27 marzo inizierà una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne in cui si parlerà ancora una volta di Gemma Galgani e Silvio Venturato.

I due non sono "andati oltre", come invece sperava il cavaliere di Novara: niente notte di passione con Gemma, la quale scoppierà pure in lacrime in studio. Nella settimana fino al 31 marzo andrà in onda poi il ritorno di Alessio Corvino, il corteggiatore di Lavinia Mauro.

Uomini e donne: Gemna si blocca, niente notte di passione con Silvio

Il pubblico di Uomini e donne attende con ansia la messa in onda delle nuove puntate del dating-show di Maria De Filippi.

In molti infatti sono curiosi di sapere come sia andata la serata romantica che Gemma e Silvio avevano in programma. Scorrendo le anticipazioni riguardanti la registrazione del 25 marzo si è venuti a sapere che non è andata benissimo.

Su Canale 5 il pubblico vedrà i due a centro studio intenti a raccontare quanto accaduto. Si scoprirà che l'incontro sarà avvenuto a casa di lui. Gemma dirà di essersi bloccata nel momento in cui Silvio le si sarà avvicinato a torso nudo e usando frasi alquanto spinte. Un modo di fare che avrà indotto la dama ad allontanarsi da lui. Dunque, nessuna notte di passione tra i due.

Silvio deluso, Gemma scoppia in lacrime e fugge dallo studio di U&D

Ovviamente Silvio, nello studio di Uomini e donne, manifesterà tutta la sua delusione.

Sembrerà ormai ad un passo dal dire addio alla dama di Torino, non prima di regalare ai telespettatori un colpo di scena. Silvio infatti, accetterà di far scendere due signore giunte per lui e le terrà pure. A questo punto, Gemma scoppierà in lacrime e fuggirà dallo studio.

Sarà Tina a correrle dietro e, in qualche modo, riuscirà a convincerla a fare ritorno in studio.

Le cose comunque, tra la dama torinese e il cavaliere di Novara non saranno destinate a durare. La registrazione del 26 marzo, parla infatti dell'addio di Silvio al programma. Dunque nemmeno questa volta sarà andata bene a Gemma.

Alessio Corvino ritorna, Lavinia vicina alla scelta: puntate sino al 31 marzo

A inizio settimana a Uomini e donne farà il suo ritorno Alessio Corvino, il corteggiatore di Lavinia Mauro.

Non sarà la tronista ad andare a riprenderlo, ma sarà Corvino ad aver chiesto alla redazione di Matia De Filippi di poterla incontrare. In particolare verrà mandata in onda la loro esterna, realizzata in un parco.

I due avranno modo di chiarirsi dopo le ultime incomprensioni. L'altro corteggiatore, come prevedibile, non sarà affatto contento e si dirà convinto di non essere la scelta di Lavinia (la quale dovrebbe avvenire nella prossima registrazione).