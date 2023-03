Oggi, giovedì 23 marzo, andrà in onda una puntata di U&D che i fan aspettano da oltre una settimana: le anticipazioni fanno sapere che la protagonista del giorno sarà Paola, la dama che in quest'edizione del dating-show è spesso finita al centro delle chiacchiere per le sue brevi ma passionali frequentazioni. Armando, però, metterà in dubbio la sincerità di Ruocco raccontando che tutti i suoi atteggiamenti sarebbero "telecomandati": un manager starebbe tirando i fili della partecipazione della napoletana al programma di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Le anticipazioni delle puntate di U&D che saranno trasmesse su Canale 5 giovedì 23 e venerdì 24 marzo, riguardano soprattutto il Trono Over e le discussioni che ci sono state tra i veterani del parterre. Armando punterà il dito contro Paola accusandola di essere gestita da un manager.

La segnalazione che riporterà il cavaliere, dunque, solleverà un polverone attorno alla dama che da tempo cerca di diventare l'antagonista numero uno di Gemma. Incarnato sosterrà che Ruocco parteciperebbe al format Mediaset soltanto per farsi pubblicità e che tutti i suoi comportamenti in studio sarebbero suggeriti da una persona esterna.

La diretta interessata smentirà tutto e proverà a difendersi anche dalle frecciatine di Gianni Sperti, suo "detrattore" sin dall'inizio e oggi dalla parte di Armando.

Le protagoniste di U&D in passerella

Tra gli altri temi che saranno affrontati nelle prossime due puntate di U&D, spicca la sfilata femminile. I cavalieri osserveranno e voteranno le esibizioni delle donne del cast sul tema "fascino": da qui verrà fuori una classifica che eleggerà la migliore della giornata.

A questo spettacolo non parteciperà sicuramente una protagonista del Trono Over che solo pochi giorni fa è stata "cacciata" da Maria De Filippi.

Sempre a causa di una segnalazione che ha riportato Armando, Desdemona è stata infatti allontanata e ora attacca il programma sui social dicendo che avrebbe abituato il pubblico a relazioni finte.

Anche Ivan Di Stefano non figura più nel parterre, ma per sua scelta: l'imprenditore ha comunicato alla redazione la sua intenzione di lasciare lo studio per poter frequentare Gloria Nicoletti, ex fiamma di Riccardo Guarnieri.

Problemi per la tronista di U&D

Le anticipazioni delle registrazioni che si svolgeranno nel weekend (ne sono previste due, una sabato 25 e l'altra domenica 26 marzo), sono incentrate sul trono di Lavinia.

Nell'ultima puntata alla quale ha partecipato, infatti, la ragazza ha scoperto che Alessio Corvino non si è presentato e che si considera ormai un suo ex corteggiatore. La romana Mauro ha precisato che non avrebbe cercato il giovane per l'ennesima volta e che sarebbe dovuto essere lui a fare un passo per dimostrarle interesse.

Campoli ha chiesto alla tronista cosa accadrà se il "rivale" non parteciperà neppure alle prossime riprese e l'unica risposta che la protagonista del dating-show è riuscita a dargli è stata un ermetico "vediamo".

Lavinia, inoltre, è stata sorpresa dalle telecamere mentre si asciugava il volto dalle lacrime: la decisione per come si è evoluta la conoscenza con Corvino, infatti, è stata talmente forte che la ragazza non ha trattenuto il pianto.

In questi giorni, dunque, si scoprirà se Alessio "il biondo" intende tornare e quindi facilitare la scelta della tronista oppure se quest'ultima sarà costretta a prendere una decisione prima del tempo: fidanzarsi con Campoli oppure abbandonare il programma da sola vista la mancanza di spasimanti.