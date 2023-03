Si vivranno attimi di dolore nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Hünkar passerà a miglior vita, uccisa per mano di Behice. Sarà Demir a trovare il corpo in mezzo alle rovine e a portarla a casa. Züleyha, Saniye e tutti i dipendenti della villa saranno sotto shock per la perdita, e lo stesso Demir accetterà con molta fatica la morte prematura della madre.

Hünkar sembra sparita nel nulla

Demir sarà molto preoccupato: sua madre non si fa sentire da ore. L'ha cercata ovunque: in azienda, al club, da Fekeli, ma nessuno l'ha vista.

Si sa solamente che l'autista l'ha portata in centro per delle commissioni. Anche Fekeli sarà particolarmente preoccupato, così verrà raggiunto da Yilmaz, che gli proporrà di andarla a cercare insieme.

Fekeli prometterà a Demir di trovare sua madre, metterà Çukurova sottosopra pur di trovarla. Demir, intanto, rimarrà nella villa nel caso in cui arrivino delle novità.

Demir trova il corpo senza vita della madre

Successivamente un dipendente della tenuta lancerà l'allarme: ha trovato il fazzoletto di Hünkar tra le rovine, ma che cosa ci faceva lì la donna? Non ci sarà tempo per fare delle ipotesi: Demir e Gaffur, insieme ad alcuni uomini, si recheranno subito alle rovine alla ricerca di Hünkar.

Dopo diverse ricerche sarà proprio Demir a vedere il corpo della madre sdraiato a terra.

Lentamente si avvicinerà, preparandosi al peggio. Hünkar non si muove e ha l'addome pieno di sangue. Demir crollerà per terra e urlerà disperato: sua madre è stata uccisa. Anche Gaffur cadrà a terrà in lacrime, la sua cara padrona purtroppo non c'è più.

La salma di Hünkar torna a casa, Züleyha disperata

Demir prenderà in braccio il corpo della madre e lo caricherà in macchina.

Così si recherà a Villa Yaman. Saniye e Züleyha saranno sotto shock quando si renderanno conto che Hünkar è morta, è una notizia troppo difficile da credere.

Demir porterà la madre nella sua stanza e giacerà il corpo sul letto. Si inginocchierà davanti accanto a lei con il cuore colmo di dolore. "Ti prego dimmi che non sei morta", supplicherà alla madre, ma purtroppo Hünkar se n'è andata via per sempre.

Züleyha osserverà la scena dalla porta e non potrà far altro che piangere. Con la dipartita di Hünkar la vita a Villa Yaman cambierà per sempre. Demir farà veramente fatica ad accettare la morte della madre e mentre le accarezzerà le mani le dirà: "Le tue mani sono così fredde". Ora è solo il momento del dolore e non c'è tempo per pensare a chi possa aver ucciso Hünkar. Al momento nessuno sospetterà che l'assassina sia Behice: ha ucciso Hünkar dopo che quest'ultima ha saputo che la donna ha ucciso i suoi due mariti.