L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nel corso della settimana che va dal 3 al 7 aprile 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di colpi di scena.

Spazio soprattutto alle novità legate alle vicende di Roberto e Marina: quest'ultima, infatti, deciderà di allontanarsi da Napoli per un po' di tempo e tornerà di nuovo a Londra.

Occhi puntati anche su Franco che, in questi nuovi episodi della soap, rischierà di perdere il suo posto di lavoro mentre Silvia prenderà una decisione inaspettata.

Marina se ne va a Londra: anticipazioni Un posto al sole al 7 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al prossimo 7 aprile 2023, rivelano che Marina deciderà di andare via da Napoli per un po' e si trasferirà così da sua figlia Elena a Londra.

Proprio durante questo soggiorno, la dark lady di Palazzo Palladini avrà modo di fare un incontro del tutto inaspettato con una sua vecchia conoscenza.

Di chi si tratta e cosa succederà a quel punto? Marina potrebbe decidere di stabilirsi a Londra più del dovuto? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Roberto soffre per Marina: anticipazioni Un posto al sole 3-7 aprile 2023

Di sicuro, a Napoli, Roberto non farà i salti di gioia per la decisione della sua amata di trasferirsi per un po' a Londra.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Ferri inizierà a soffrire per la mancanza della sua amata, rendendosi conto per la prima volta di non voler stare senza di lei.

Occhi puntati anche su Lara: dopo l'uscita di scena di Marina, la perfida donna porterà avanti il suo piano perfido nei confronti di Ferri, con lo scopo ben preciso di avvicinarsi sempre più a lui e avere così un ruolo importante nella sua vita, a discapito della signora Giordano.

La scelta finale di Silvia sul Caffè Vulcano, Franco nei guai: anticipazioni Un posto al sole 3-7 aprile

Spazio anche alle vicende di Silvia: le nuove anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 3-7 aprile 2023 rivelano che ci sarà spazio per la scelta finale della donna, in merito alle tormentate vicende del Caffè Vulcano.

Silvia, dopo la proposta da parte di Alberto Palladini, arriverà a prendere una decisione importante e accetterà la proposta del ricco imprenditore, che le aveva chiesto di entrare in affari con lui per salvare le sorti del suo locale.

Peccato, però, che la scelta di Silvia finirà per far storcere il naso ai vari dipendenti del Caffè Vulcano: tutti si diranno fortemente preoccupati per questa decisione della donna, tanto da temere un possibile licenziamento.

E così, fino alla fine, cercheranno in tutti i modi di far cambiare idea a Silvia, facendole capire che questa collaborazione con Alberto potrebbe non essere affatto la scelta giusta da fare.

Spazio anche alle vicende di Franco che, in questi nuovi episodi della soap si ritroverà nei guai, dato che rischierà di perdere il posto di lavoro.