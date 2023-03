Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 3 al 7 aprile, rivelano che Renato e Rosa mostreranno un certo affiatamento. Poggi proporrà infatti alla donna un accordo. La ex di Damiano dovrà occuparsi della casa a patto che Giulia rimanga all'oscuro di tutto.

Mentre Franco rischierà di restare senza lavoro, Angela riceverà un'offerta vantaggiosa che la terrebbe però lontana da Napoli per diversi mesi.

Silvia sarà ad un passo dal cedere il 50% del Vulcano ad Alberto, tuttavia tutti i suoi collaboratori proveranno a fermarla, convinti del fatto che dietro il sabotaggio del locale ci sia proprio Palladini.

Rosa accetta di aiutare Renato

Ci saranno interessanti sviluppi in merito ai personaggi di Renato (Marzio Honorato) e Rosa (Daniela Ioia). Quest'ultima sarà infatti molto presente nelle prossime puntate. A quanto pare infatti Poggi senior deciderà di assumere la donna per farsi riordinare casa a patto che Giulia (Marina Tagliaferri) non venga mai a conoscenza del loro accordo.

Molti fan hanno persino ipotizzato una relazione tra Renato e Rosa ma, almeno per il momento, non c'è nessun accenno a questo sviluppo di trama. C'è però la conferma che la donna riuscirà a mettere in ordine tutta la casa. Nel frattempo Giulia, notando strani movimenti, inizierà ad insospettirsi.

Un posto al sole, anticipazioni 3-7 aprile: Angela potrebbe lasciare Napoli

Le anticipazioni rivelano che Angela (Claudia Ruffo) potrebbe lasciare Napoli per qualche mese. A quanto pare infatti la donna riceverà un'allettante proposta di lavoro, che la terrebbe però lontana da Palazzo Palladini per un bel po'. La donna, vedendo Franco (Peppe Zarbo) molto turbato, rimanderà la questione.

Nel frattempo Boschi, all'oscuro della situazione professionale di sua moglie, dovrà affrontare una situazione totalmente opposta. L'uomo infatti potrebbe ritrovarsi di punto in bianco senza lavoro. In virtù di questa novità, Angela sembrerà decisa a rinunciare a partire, tuttavia tutto potrebbe essere rimesso ancora in discussione.

Un posto al sole, puntate aprile: Silvia pronta a cedere il 50% del Vulcano ad Alberto

Silvia (Luisa Amatucci), oberata dai debiti, si troverà costretta ad accettare la proposta di Alberto (Maurizio Aiello). La donna, profondamente delusa, si appresterà così ad avvertire il suo staff che Palladini rileverà il 50% del Vulcano.

Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo), Samuel (Samuele Cavallo) e Diego (Francesco Vitiello), insospettiti dalla vicenda, inizieranno ad indagare sugli attacchi social al locale. A quanto pare lo staff del locale è convinto del fatto che che sia stato lo stesso Alberto a diffondere la campagna denigratoria contro il Caffè Vulcano, ma sarà davvero così?

Le anticipazioni non rivelano altro, ma confermano che i ragazzi faranno una corsa contro il tempo per fare in modo che Silvia, ormai ad un passo dalla firma col notaio, trovi una soluzione alternativa.