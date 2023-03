Cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3? A svelare un po' di anticipazioni su quello che andrà in onda è stato l'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, che nella soap opera veste i panni del tenebroso Roberto Ferri.

Costantemente al centro dell'attenzione per la sua tormentata storia d'amore con Marina Giordano, nel corso dei nuovi episodi della soap opera Ferri si ritroverà a cambiare atteggiamento nei confronti della donna che ha sposato.

Marina, Roberto e Lara al centro delle prossime puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che la situazione per Marina e Roberto diventerà sempre più difficile da gestire.

La donna non riuscirà a vedere di buon occhio le ingerenze da parte di Lara, che dopo essere rientrata a Napoli è tornata a occupare un ruolo importante nella vita di Roberto.

Una presenza ingombrante, dettata anche dal fatto che i due hanno messo al mondo un figlio insieme e questa volta Roberto non intende fare gli stessi errori del passato.

Roberto non rinuncia a suo figlio: anticipazioni Un posto al sole

Come rivelato dall'attore stesso in una delle sue ultime interviste Napoliclick, Roberto intende essere un padre presente nella vita di suo figlio e per tale motivo si ritroverà per forza a dover collaborare con la sua ex Lara Martinelli.

Tale situazione si rivelerà particolarmente spinosa e difficile da digerire per Marina: le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione di Un posto al sole rivelano che la donna non farà i salti di gioia e ben presto si ritroverà a fare i conti anche con un cambio atteggiamento da parte di Ferri.

Perché le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Roberto inizierà a mutare il suo atteggiamento: fino a questo momento è sempre stato cortese e "buono" nei confronti di Marina, ma qualcosa cambierà.

Roberto cambia con Marina: anticipazioni Un posto al sole

"Ora lo vediamo più disponibile al dialogo e ha un forte desiderio di viversi Marina, ma tra poco le cose cambieranno", ha dichiarato l'attore di Roberto parlando di quello che succederà nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole destinate all'access prime time di Rai 3.

Insomma la situazione tra Marina e Roberto potrebbe subire l'ennesima battuta d'arresto, e non si esclude che ancora una volta possa agire lo zampino della perfida Lara.

Del resto la donna non si è mai fatta scrupoli nei confronti del suo ex uomo, così come non si è fatta scrupoli nei confronti di Marina, che considera a tutti gli effetti una sua nemica.

Riuscirà Lara a rimettere in crisi la coppia a pochi mesi di distanza dal loro matrimonio?