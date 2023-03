Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno avuto un chiarimento al Grande Fratello Vip 7. Domenica 12 marzo, c'è stata una cena per festeggiare il compleanno della concorrente venezuelana. Al termine dei festeggiamenti, i due coinquilini si sono ritrovati a giocare a biliardo e hanno deciso di chiarire la loro situazione. In particolare, Dal Moro ha spiegato di non avere mai voluto avere discussione con Oriana: le uniche discussioni, sono sempre nate da Marzoli.

Ennesimo confronto tra i due coinquilini

Dopo la 40^ puntata del Grande Fratello Vip 7, tra Daniele e Oriana era calato il gelo.

Il giorno del compleanno della concorrente venezuelana, però, Dal Moro ha deciso di mettere da parte le discussioni e dedicare del tempo alla coinquilina.

Per tutta la serata i due "vipponi" hanno riso e scherzato insieme agli altri compagni d'avventura. Inoltre hanno trascorso del tempo anche per stare insieme e chiarire il loro rapporto. Al termine della cena, Daniele e Oriana hanno fatto alcune partite a biliardo. A un certo punto Marzoli ha chiesto all'imprenditore di fare un patto, ovvero di vivere gli ultimi giorni di convivenza forzata in tranquillità: "Possiamo stare così come siamo stati oggi?". Dal canto suo Daniele ha ribadito la sua posizione, spiegando che non voleva rovinarle il giorno del suo 31esimo compleanno.

Successivamente Dal Moro ha aggiunto di non avere mai voluto litigare con Oriana: "Quando discutiamo è perché tu discuti. Sei tu che tiri fuori i problemi". La festeggiata ha cercato di capire se tra lei e Daniele ci potrà essere qualcosa lontano dai riflettori e Daniele con tutta sincerità ha chiesto se lei starebbe con una persona con cui litiga tutto il tempo.

Infine Daniele ha riferito che spesso è sulla difensiva ma solamente perché vuole proteggere sé stesso da chi non conosce a fondo: tra i motivi che spingono il giovane ad avere un atteggiamento più "freddo", c'è la mancanza di fiducia.

Oriana: facciamo un patto

Daniele: dimmi

Oriana: sotto al tavolo

Daniele: no sotto al tavolo no sopra

Oriana: dai



E lui arreso che ci si mette



LA FOLLIA DI LEI GLI FA FARE ANCHE COSE CHE NON AVREBBE MAI PENSATO DI FARE ✈️✈️✈️✈️ #oriele pic.twitter.com/EJMcVmTYbj — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 13, 2023

Il chiarimento degli 'Oriele'

La conversazione è proseguita a lungo, tanto che Oriana era stanca e voleva andare a letto.

Daniele invece ha temporeggiato per passare altro tempo in compagnia della concorrente venezuelana. Il giovane ha ribadito di non tollere alcuni atteggiamenti, come ad esempio quando lei gli ride in faccia dopo una discussione. Dal canto suo però Marzoli ha precisato di non aver riso in faccia: l'impressione è che tra i due concorrenti ci siano più fraintendimenti che litigi per questioni reali.

L'ennesimo confronto tra Daniele e Oriana si è concluso con un abbraccio tanto da sancire una pace apparente. Con tutta probabilità nella puntata di lunedì 13 marzo, Alfonso Signorini si occuperà dell'attuale situazione tra i due "vipponi".