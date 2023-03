Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e la puntata in onda lunedì 13 marzo sarà molto importante per i protagonisti di Palazzo Palladini. In particolar modo per Viola sarà disperata per Damiano a causa delle gravi condizioni di salute in cui verserà dopo il raid criminale. Ci sarà spazio anche per Rosa, che confiderà a Giulia e Angela il suo passato, e spiegherà le ragioni di alcuni suoi comportamenti alle assistenti sociali. Lara continuerà con il suo piano, e approfitterà del piccolo Tommaso per manipolare Roberto e provare ad allontanarlo da Marina.

Anticipazioni Un Posto al sole: Viola in pena per Damiano

Le anticipazioni di Un Posto al sole di lunedì 13 marzo raccontano che Viola (Ilenia Lazzarin) sarà tormentata dai sensi di colpa a causa delle condizioni critiche in cui versa Damiano (Luigi Miele). L'agente di scorta rimarrà gravemente ferito durante un attacco criminale e questo potrebbe dare alla trama uno sviluppo inatteso. Per Viola non sarà facile affrontare questo periodo subito dopo la fine del processo Valsano e dopo aver già subito una sparatoria in cui ha rischiato la vita, e tutto questo sarà per lei un'occasione per riflettere sulla sua esistenza.

Anticipazioni puntata di lunedì 13 marzo: Giulia e Angela comprenderanno Rosa

La puntata di Un Posto al sole che sarà trasmessa lunedì 13 marzo vedrà protagonista anche Rosa (Daniela Ioia), l'ex moglie di Damiano. Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) avranno l'opportunità di conoscerla meglio e di capire i motivi che stanno alla base del suo comportamento, spesso troppo severo e duro.

La donna più volte ha dimostrato di avere un atteggiamento aggressivo e nei confronti di suo figlio è apparsa sempre molto autoritaria. Le assistenti sociali avranno occasione di scoprire che per la donna la vita non è stata affatto facile e che molte delle sue azioni sono state determinate dalle circostanze difficili in cui si è trovata.

Serena Cirillo si sentirà in imbarazzo nei confronti di Marina Giordano

Le anticipazioni di Un Posto al sole del 13 marzo rivelano che ci sarà ampio spazio anche per Lara (Chiara Conti), che continuerà a usare il figlio come mezzo per destabilizzare la serenità del matrimonio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina. L'imprenditore sarà convinto che Tommaso sia suo figlio e per questo la sua ex compagna studierà un modo per manipolarlo a suo piacimento. Serena (Miriam Candurro), invece, vivrà dei momenti di imbarazzo nei confronti di Marina, anche se le trame non specificano cosa accadrà tra le due.