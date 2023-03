Grande amarezza per Lavinia Mauro a poche settimane ormai dalla fatidica e attesa scelta finale a Uomini e donne.

La tronista romana continua ad essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche di questa fortunata edizione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, complice l'avvicinarsi della fine del suo percorso in studio con Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Nel corso dell'ultima registrazione del talk show, la tronista ha dovuto fare i conti con una segnalazione che l'ha messa a durissima prova.

Lavinia in crisi prima della scelta: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, l'ultima registrazione di Uomini e donne è stata particolarmente difficile per la tronista Lavinia Mauro.

In studio, infatti, si è ritrovata a fare i conti con una scottante segnalazione che l'ha messa a durissima prova ad un passo ormai dalla fatidica e attesa registrazione della scelta finale che dovrebbe tenersi a breve.

Al centro dell'attenzione è finito il giovane Alessio Corvino, uno dei due pretendenti giunto ormai al rush finale di questa avventura.

Il corteggiatore, infatti, si è ritrovato al centro di una scottante segnalazione che ha scatenato un vespaio di critiche e polemiche in studio.

La segnalazione su Alessio Corvino spiazza Lavinia a Uomini e donne

Gianni Sperti si è fatto portavoce della segnalazione sul conto del giovane corteggiatore di Lavinia Mauro, svelando che il ragazzo avrebbe preso parte ad un evento al quale pare fosse presente anche la sua ex fidanzata.

In tal modo, quindi, è stato ipotizzato che Alessio Corvino abbia avuto modo di rivedere la sua ex a poche settimane dalla scelta finale di Lavinia Mauro: la segnalazione non è stata presa per niente bene dalla tronista.

In studio, infatti, Lavinia ha ammesso di essere molto titubante nei confronti di Alessio Corvino, rivelando apertamente che ad oggi non riesce a fidarsi di lui e quindi a lasciarsi andare anche in vista di una ipotetica scelta finale.

I dubbi di Lavinia su Alessio: anticipazioni Uomini e donne

A quanto pare, quindi, dopo questa scottante segnalazione sul conto di Corvino, le quotazioni del ragazzo sarebbero in forte calo per la tronista, la quale è arrivata a mettere in dubbio il percorso fatto fino a questo momento in studio.

Una situazione non facile per Lavinia che, a poche settimane dalla registrazione della scelta finale, si ritrova a dover gestire questa segnalazione e i dubbi che prova nei confronti del corteggiatore casertano.

Tuttavia, secondo la maggior parte dei fan social di Uomini e donne, Lavinia continuerebbe a temporeggiare proprio perché innamorata di Alessio Corvino.

I telespettatori social del talk show sostengono che, al termine del suo percorso, la tronista uscirà di scena proprio con Alessio Corvino ma, per il momento, sembrerebbe voler avere le idee chiare sul da farsi prima di maturare una decisione finale.