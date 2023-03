Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, previste nel corso del mese di marzo su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Lavinia Mauro.

La tronista farà i conti con una segnalazione che metterà a durissima prova il rapporto con Alessio Corvino, tra i pretendenti giunti al rush finale di questa avventura nello studio del talk show Mediaset.

Per Lavinia non sarà affatto semplice riuscire a gestire tale situazione, anche se alla fine a perdere le staffe sarà lo stesso Corvino, che deciderà di lasciare lo studio e andare via dalla trasmissione.

Lavinia si ritrova in crisi con Alessio Corvino: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che, dopo la segnalazione riportata in studio anche da Gianni Sperti, Alessio Corvino verrà messo in discussione.

A poche puntate dalla scelta finale della tronista, il corteggiatore finirà sotto accusa e non la prenderà affatto bene,

Alessio non gradirà le accuse che gli verranno mosse in studio, così come non gradirà il modo di fare della tronista, la quale deciderà di ballare con Campoli, scatenando la sua ira.

Alessio lascia lo studio e se ne va: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che a quel punto Corvino abbandonerà la trasmissione nel bel mezzo delle riprese.

Subito dopo la fine della registrazione, Lavinia proverà ad avere un confronto diretto con il ragazzo per ascoltarlo e provare a farlo ragionare.

La tronista non tratterrà le lacrime, ammettendo che inizia a essere stanca di questi modi di fare dei suoi corteggiatori, quasi come se dovesse essere sempre lei a dover dimostrare qualcosa, quando in realtà dovrebbero essere loro a mettersi in gioco fino in fondo.

I colpi di scena non sono finiti qui: nonostante le lacrime di Lavinia Mauro, Alessio non cambierà idea.

Lavinia rinuncia ad Alessio: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Corvino non si presenterà in studio nella puntata successiva al confronto con la tronista.

Alessio Corvino deciderà di mantenere il pugno di ferro nei confronti di Lavinia e non sarà disposto a fare il primo passo.

Una scelta decisamente inaspettata per la tronista, che tuttavia prometterà di essere disposta a rinunciare ad Alessio.

Lavinia confermerà che non sarà lei a fare un ulteriore passo avanti nei confronti del corteggiatore e questa volta non intenderà mettersi in gioco per cercare di riconquistarlo. La scelta della tronista rischia di essere compromessa?