Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7. Dopo avere scoperto il verdetto del televoto della 43^ puntata, in onda lunedì 20 marzo, Alfonso Signorini ha spiegato alla 25enne che sua mamma aveva lanciato un appello sui social per non farla votare. Fiordelisi ha reagito con sportività, ma al tempo stesso con sarcasmo ha ringraziato la madre per averla fatta uscire dal programma ad un passo dalla finale.

Antonella è stata eliminata

Durante la puntata di ieri,20 marzo, erano al televoto Nikita, Antonella, Milena e Giaele: i "vipponi" non lo sapevano, ma la concorrente più votata sarebbe andata in finale mentre la meno votata sarebbe uscita.

Al momento del verdetto, Alfonso Signorini ha annunciato l'eliminazione di Antonella Fiordelisi. Ovviamente, lei e tutti i suoi compagni d'avventura non credevano all'eliminazione diretta. Al contrario, in molti - compresa la stessa influencer - erano convinti che fosse lei la terza finalista del Reality Show. A quel punto il conduttore ha chiamato la concorrente in Superled e ha spiegato che la mamma ha lanciato un appello sui social per non votarla.

Friodelisi dopo aver chiesto se la mamma avesse lanciato l'appello tramite il suo profilo Instagram ha replicato: "Grazie mamma, mi hai fatto uscire". Nonostante la concorrente abbia attraversato un momento di difficoltà emotiva all'interno della casa di Cinecittà aveva espresso il desiderio di voler restare fino alla fine.

L'appello sui social della mamma di Antonella: ecco cosa ha esplicitamente chiesto ai fan di sua figlia. #GFVIP pic.twitter.com/ui6bzcvQV9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 20, 2023

La reazione di alcuni utenti dopo l'eliminazione di Antonella Fiordelisi

L'uscita dalla casa di Antonella Fiordelisi è stata oggetto di discussione sui social.

In particolare, su Twitter c'è chi si è detto spiazzato per l'uscita dell'influencer: "Antonella meritava di arrivare in finale perché è stata una delle protagoniste nel bene e nel male". Un altro utente invece ha affermato: "Ma veramente pensano che sia uscita perché la mamma ha detto di non votarla? Lei ha un milione di follower sui social contro 59 milioni di italiani".

Un telespettatore ha commentato: "Non sanno più cosa inventare". Secondo il punto di vista di un telespettatore, Antonella avrebbe ricevuto una proposta per l'Isola dei Famosi.

Infine c'è chi ha criticato i genitori di Antonella Fiordelisi per essersi intromessi troppo spesso nell'esperienza della figlia.

L'appello della mamma di Antonella

Dopo avere visto il crollo emotivo di Antonella, la mamma tramite il suo account social aveva scritto ai fan di non votarla per il suo bene: "Vedere mia figlia che chiede di uscire, mi ha portata a fare un appello per non votarla". Secondo la signora Milva, Antonella non avrebbe abbandonato il programma per paura di pagare una penale.

Alfonso Signorini nella 43^ puntata però ha spiegato che nessuno dei concorrenti che si è ritirato ha pagato la penale.