Non si mette bene per Lavinia Mauro: la tronista di U&D, infatti, è rimasta con un solo corteggiatore a poche puntate dalla scelta. La segnalazione che è arrivata su Alessio Corvino nella precedente registrazione, infatti, è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo: il ragazzo non si è presentato in studio lo scorso 19 marzo, tanto che il suo "antagonista" Campoli si è fatto delle domande sul futuro di questo trono. Sul fronte Over, Gemma e Silvio sono vicini alla rottura mentre Riccardo ha accettato di conoscere una nuova dama del parterre.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

Archiviata la scelta di Federico a U&D, ora l'attenzione degli spettatori è tutta per Lavinia e per come si concluderà il suo lunghissimo percorso nel Trono Classico.

Sabato 18 e domenica 19 marzo, infatti, sono stare registrate due nuove puntate del dating-show ma nessuna di esse è stata quella giusta per mettere fine all'avventura della bella Mauro sulla poltrona rossa.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete negli ultimi giorni, infatti, fanno sapere che Alessio Corvino è finito al centro della "bufera" per una segnalazione: il giovane ha trascorso una serata in compagnia dell'ex fidanzata e questo non è andato giù alla gelosa tronista che sta frequentando da mesi davanti alle telecamere.

I due hanno discusso a lungo e poi il corteggiatore ha lasciato lo studio in preda all'ira: il blogger Pugnaloni fa sapere che Alessio "il biondo" non ha partecipato alle riprese di ieri nonostante Lavinia l'abbia raggiunto in camerino il giorno prima.

Dubbi sul finale di percorso a U&D

Tra le anticipazioni che sono emerse sulla registrazione di U&D del 19 marzo, dunque, spicca quella sull'assenza di Alessio Corvino in studio.

Maria De Filippi ha informato Lavinia del fatto che il suo corteggiatore ha deciso di non presentarsi alle riprese dopo l'acceso scontro che hanno avuto dietro le quinte poche ore prima. La tronista ha commentato il tutto dicendo che si aspettava una mossa del genere e ha chiarito che dovrà essere lui a fare qualcosa perché lei non ha intenzione di rincorrerlo per l'ennesima volta.

Alessio Campoli si è interrogato su quello che potrebbe accadere se il suo "antagonista" non tornasse e la romana li ha risposto con un ermetico "vediamo".

La protagonista del Trono Classico, dunque, potrebbe essere costretta a scegliere per mancanza di corteggiatori.

Altre delusione per Gemma a U&D

Un altro argomento che è stato affrontato nel corso dell'ultima registrazione di U&D, è il rapporto tra Gemma e Silvio. Dopo un inizio passionale, i due si sono allontanati a causa di varie divergenze caratteriali e l'altro giorno sono stati sul punto di interrompere la conoscenza. Galgani, però, ha chiesto ed ottenuto un'altra settimana di tempo per capire cosa è giusto fare, dopodiché deciderà se continuare a uscire col cavaliere oppure se mettere fine alla loro breve ma "focosa" relazione.

Tutte le dame del parterre, infine, hanno dato vita ad una nuova sfilata a tema ma gli spoiler non chiariscono chi ha ricevuto i voti più alti e quindi chi è stata la vincitrice.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha anche anticipato le date delle prossime riprese del dating-show: Maria De Filippi tornerà a condurre i nuovi appuntamenti sabato 25 e domenica 26 marzo. Pare che uno di questi giorni potrebbe essere quello giusto per assistere alla scelta di Lavinia Mauro: prima di questo, però, la tronista dovrà confrontarsi con Alessio Corvino per capire se intende portare a termine il loro percorso oppure se la sua decisione di lasciare il programma è definitiva.