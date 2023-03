Armando Incarnato finisce al centro delle polemiche nello studio di Uomini e donne e, questa volta, scatta la censura in studio.

Nel corso dell'ultima puntata del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, il cavaliere si è ritrovato a fare i conti con le critiche di Gianni e Tina e, questa volta, anche la padrona di casa non si è trattenuta.

Gianni e Tina si scagliano contro Armando: caos a Uomini e donne e scatta la censura

Nel dettaglio, nel bel mezzo della puntata del 31 marzo di Uomini e donne, Armando ha abbandonato lo studio per rifugiarsi dietro le quinte, scatenando la reazione contrariata di Gianni.

Al suo ingresso, infatti, Sperti ha sottolineato la mancanza di educazione di Armando, uscito dallo studio mentre Maria stava finendo un discorso.

Il cavaliere ha chiesto scusa e si è giustificato dicendo di averlo fatto per evitare di accendere nuove discussioni con Silvio, dato che l'ormai ex spasimante di Gemma, gli avrebbe rivolto delle parole poco carine.

E, nel momento in cui si è ritrovato a discutere animatamente con un altro cavaliere del trono over, ecco che è scattata la censura in studio.

'A me non cambia niente', Maria stronca Armando a Uomini e donne

Sta di fatto che il clima in studio è diventato decisamente rovente e anche Tina non ha perso occasione per infierire nei confronti di Armando per il suo atteggiamento scortese.

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, tirata in ballo da Gianni, non ha perso occasione per dire la sua e non si è fatta problemi a stroncare il cavaliere napoletano.

"Sinceramente, senza offesa, se Armando esce a me non cambia niente", ha sentenziato la padrona di casa di Uomini e donne, che ha così stroncato le polemiche sul cavaliere napoletano.

Sta di fatto che, questa nuova polemica su Armando, ha scatenato anche i numerosi fan social della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

'Armando ha stufato', i fan di Uomini e donne polemici sui social

C'è chi sostiene che Armando abbia stufato con le sue continue provocazioni e chi, invece, ritiene che Gianni Sperti dovrebbe smetterla di aizzare tensioni in studio solo per puntare il dito contro il cavaliere napoletano.

"Ma perché queste polemiche inutili da parte di Gianni? Maria deve avere proprio tantissima pazienza a sopportare tutto ciò", ha scritto un utente sui social.

"Armando ha stufato, non se ne può più di lui e di tanti altri volti storici del trono over. E' tempo di cambiamenti", ha sentenziato un altro spettatore di Uomini e donne.

"Non se ne può più di questi stessi volti che affollano il trono over ormai da decenni. Armando, Gemma, Riccardo: è giunto il momento di rottamarli e dare spazio a persone che vogliono innamorarsi per davvero", ha scritto ancora un altro spettatore del talk show pomeridiano di Maria De Filippi commentando gli ultimi risvolti del trono over.