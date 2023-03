Armando Incarnato scatena nuove polemiche tra i fan di Uomini e donne. In queste ore, infatti, il cavaliere del trono over è finito al centro di accesissime discussioni social dopo aver risposto alle critiche e agli attacchi di coloro che continuavano a dirgli di cercarsi un lavoro.

Ebbene, la reazione del cavaliere non si è fatta attendere e senza troppi mezzi termini, ha svelato di essere felicemente in pensione.

Armando confessa di essere in pensione: polemiche sul cavaliere di Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando ha voluto rispondere "a modo suo" alle polemiche di questi giorni che si sono scatenate sui social, dove in tantissimi continuano a sostenere che per lui sia giunto il momento di cercarsi un lavoro serio e abbandonare la poltrona a Uomini e donne, dato che ormai sembra essere lì solo per visibilità.

La reazione di Armando non si è fatta attendere e sui social ha svelato di aver smesso di lavorare e di godersi ormai la sua pensione.

Una frecciatina che non è passata inosservata, dato che Armando è ancora giovane e in tanti si chiedono come faccia a percepire già una pensione a soli 45 anni.

Scatta la polemica contro Armando di Uomini e donne over: 'Buffone'

Sta di fatto che, l'annuncio di Armando legato alla pensione, ha scatenato un ulteriore vespaio di critiche e polemiche sui social.

In moltissimi si sono scagliati contro il cavaliere del trono over, chiedendosi come faccia all'età di 45 anni ad essere già pensione.

"Ancora una volta conferma di essere solo un buffone che vuole prendere in giro la gente", ha scritto un utente commentando con tono polemico l'uscita di Armando Incarnato.

'Un miracolato', i fan di Uomini e donne puntano il dito contro Armando

"È solo un miracolato che deve ringraziare Maria De Filippi se lo tiene ancora seduto in trasmissione dopo svariati anni", ha scritto invece qualcun altro puntando il dito contro il cavaliere napoletano.

"Pensionato? Lui guadagna sicuramente facendo le sponsorizzazioni sui social", ha commentato ancora un altro utente del talk show contro il cavaliere.

"In pensione a 45 anni? Ma tanto lui ha sempre sostenuto di essere un uomo ricco e non aveva bisogno di lavorare", ha sentenziato ancora qualcun altro contro il cavaliere che affolla da diversi anni il parterre del trono senior.

In attesa di scoprire come si evolverà il suo percorso in studio, nel corso delle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, Armando si ritroverà a fare i conti con la frecciatina di Tina [VIDEO].

L'opinionista metterà in dubbio la credibilità del cavaliere, al punto da ipotizzare che possa avere una donna segreta fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi.