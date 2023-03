Cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1? L'appuntamento con la soap opera del pomeriggio prosegue con grande successo in prima visione assoluta e, tra fine aprile e la prima settimana di maggio, ci sarà spazio per gli episodi conclusivi di questa fortunata stagione.

I colpi di scena non mancheranno, dato che al centro dell'attenzione e delle dinamiche ci saranno i segreti di Tancredi e il suo rapporto con Matilde, che rischia di essere compromesso per sempre.

Tancredi nasconde dei segreti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Tancredi si ritroverà al centro dell'attenzione per i segreti che, ancora oggi custodisce su un fatto molto grave avvenuto qualche tempo fa.

A tenere banco nel finale della settima stagione sarà l'incendio che si è verificato al mobilificio di Matilde e della sua famiglia, durante il quale Tancredi rimaste gravemente ferito, al punto da essere costretto ad utilizzare un bastone per camminare.

Ebbene, a distanza di un po' di tempo da quello che è successo, ecco che Tancredi si ritroverà messo alle strette e per lui arriverà il momento della resa dei conti finale.

Marco scopre le bugie del fratello, Matilde ingannata: anticipazioni Il Paradiso 7

Il conte di Sant'Erasmo non ha detto tutta la verità su quell'incendio che mise fine all'attività imprenditoriale di Matilde e della sua famiglia, portandoli quasi alla rovina.

Tancredi custodisce dei segreti su quanto è successo e, nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7, questa amara verità potrebbe venire finalmente a galla.

Le anticipazioni sul gran finale di questa fortunata stagione della soap opera, rivelano che Marco deciderà di indagare in prima persona per far luce su questa vicenda e capire quali sono le responsabilità del fratello.

Ciò che verrà fuori sarà a dir poco sconcertante e al tempo steso raccapricciante per Marco che, a quel punto, metterà alle strette Tancredi.

Matilde potrebbe lasciare Tancredi nelle ultime puntate de Il Paradiso 7

Nell'atteso finale di questa settima stagione della soap opera pomeridiana in onda su Rai 1, ecco che Tancredi si ritroverà messo con le spalle al muro.

La situazione per lui diventerà molto seria e, a quel punto, rischierà di essere compromesso per sempre anche il rapporto matrimoniale con Matilde.

Quale sarà la reazione della donna nel momento in cui scoprirà che suo marito le ha detto una marea di bugie? La donna riuscirà a portare avanti questo matrimonio oppure si renderà conto che è giunto il momento di chiudere definitivamente questa relazione e voltare pagina, magari con Vittorio Conti?

Adelaide non è stata sincera con Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 finale

Insomma, un finale che si prospetta denso di colpi di scena per le vicende della famiglia di Sant'Erasmo ma, a tenere banco, sarà anche la sparizione della contessa Adelaide.

La donna ha fatto credere al suo fidanzato di essere partita per un viaggio a Lione ma, in realtà non ci saranno sue tracce nella città francese.

E, a quel punto, Marcello si renderà conto di essere stato ingannato dalla sua amata, motivo per il quale vorrà andare fino in fondo per capire cosa sta combinando alle sue spalle. C'è un uomo segreto nella vita della contessa? Lo scopriremo nel corso del gran finale di questa settimana stagione.