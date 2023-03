Una conversazione che Ümit farà con se stessa, mentre si guarderà allo specchio, porterà a galla una verità sconvolgente nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La ragazza, mettendosi un cuscino sotto la camicia, svelerà che non aspetta affatto un bambino: ha messo in piedi questa farsa solamente per convincere Demir a lasciare Züleyha e mettersi con lei. Un piano che non darà i frutti sperati, visto che Demir le chiederà di abortire.

Sevda scopre che Ümit è incinta

Nelle prossime puntate Ümit farà una rivelazione sconvolgente a Züleyha.

Dopo averla seguita in macchina, Ümit fermerà Zuleyha e le dirà che aspetta un bambino da Demir, e che è incinta di quattro mesi. Züleyha inizierà a vivere una sorta di incubo: l'uomo che ama aspetta un bambino da un'altra donna.

La notizia inizierà a circolare e arriverà anche alle orecchie di Sevda, la madre di Ümit, che deciderà di affrontare la figlia per capire come si sta evolvendo la situazione.

Demir non vuole riconoscere il bambino

Sevda chiederà a Ümit di lasciare Çukurova, anche perché se Demir scoprisse la cosa, molto probabilmente non le permetterebbe di avere questo bambino, e magari potrebbe farle qualcosa di brutto. Sevda avrà pienamente ragione, perché quando Demir verrà a sapere della cosa perderà la pazienza.

La prima cosa che farà sarà chiedere a Ümit di interrompere la gravidanza il prima possibile, anche perché non avrà intenzione di riconoscere quel bambino. La ragazza proverà a fargli cambiare idea, ma non ci sarà verso: Demir non vorrà assolutamente essere il padre di quel bambino.

Il pancione di Ümit è solo un cuscino

Demir, però, avrà qualche dubbio su questa gravidanza e inizierà a pensare che tutto faccia parte di un piano organizzato da Ümit per incastrarlo e non avrà tutti i torti, anche perché la giovane continuerà a insistere sulla cosa.

Alla fine si scoprirà che la dottoressa ha detto solamente una grandissima bugia: non è incinta né di Demir né di nessun altro.

Per fingere la gravidanza, sotto i vestiti, indossa un cuscino più o meno all'altezza dell'addome, solo così è riuscita a convincere la gente del fatto che aspetti un bambino. I telespettatori avranno modo di scoprire la farsa quando Ümit avrà una conversazione con se stessa guardandosi allo specchio e in quel momento sotto la camicia si metterà un cuscino proprio per fingere di avere il pancione.

Alla fine, come già aveva intuito Demir, si rivelerà l'ennesimo piano per provare a convincerlo a lasciare Züleyha e mettersi con lei. Bisognerà capire cosa accadrà quando tutti scopriranno che la ragazza ha detto l'ennesima bugia. Per la madre Sevda potrebbe essere una delusione, ma a questo punto chissà cosa farà Demir.