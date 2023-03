Desdemona torna al centro dell'attenzione dopo la chiacchieratissima puntata di Uomini e donne del 15 marzo, dove è stata cacciata via dal programma per volere di Maria De Filippi.

La dama del trono over è stata "smascherata" da una serie di audio che testimoniavano il fatto che stesse prendendo in giro la redazione del talk show Mediaset, dato che il suo unico scopo pare fosse quello di ottenere in primis visibilità.

Ebbene, dopo la messa in onda della fatidica puntata in tv, Desdemona ha sbottato sui social svelando di aver chiesto ai suoi legali di prendere in mano le redini della situazione.

Maria De Filippi caccia via Desdemona dal cast di Uomini e donne over

Nel dettaglio, l'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5 è stata caratterizzata dalla dura presa di posizione di Maria De Filippi nei confronti di Desdemona.

Dopo le segnalazioni di Armando, che ha messo alla berlina la dama facendo ascoltare degli audio compromettenti che la riguardavano, ecco che la padrona di casa del talk show Mediaset ha ritenuto opportuno il fatto che la dama del trono over lasciasse definitivamente il cast della sua trasmissione.

Una scelta forte e decisa quella della conduttrice che, già in passato, non era stata per niente tenera nei confronti di volti del trono over e classico che avevano preso in giro la redazione del suo programma pomeridiano.

Dopo l'addio a Uomini e donne, Desdemona passa alle vie legali

Tuttavia, dopo la messa in onda della fatidica puntata, Desdemona ha scelto di rompere il silenzio social e lo ha fatto svelando di aver chiesto ai suoi legali di interessarsi della vicenda.

L'ormai ex dama di Uomini e donne trono over ha così svelato di aver chiesto di agire legalmente nei confronti di Gianni Sperti, Armando Incarnato e Alessandro Schiavone, per il materiale diffuso nel corso della puntata trasmessa questa settimana su Canale 5.

'Commenti volgari tagliati in sede di montaggio', l'accusa di Desdemona su Uomini e donne

Ma non è finita qui, perché la dama si è lasciata andare anche a dei retroscena su quanto sarebbe accaduto nel corso della registrazione di quella fatidica puntata che ha scatenato un bel po' di critiche e polemiche sui social.

Stando a quanto riportato dalla dama, ci sarebbero state delle scene tagliate in fase di montaggio.

"Ho trovato vergognosi i commenti volgari e sessisti che sono stati rivolti alla mia persona, alcuni tagliati in sede di montaggio", ha aggiunto ancora Desdemona nel suo sfogo fiume postato sui social dopo l'addio alla trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Come si evolverà la situazione? Quali saranno le reazioni di Gianni, Armando e Alessandro? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.