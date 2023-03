Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana che sta riscuotendo un notevole successo, al punto da essere giunta quasi al termine della sua settima stagione. Venerdì 17 marzo andrà in onda su Rai 1, dalle 15:55 circa, un nuovo episodio dove non potranno mancare emozioni e nuovi colpi di scena capaci di catturare l'attenzione dei telespettatori.

Le anticipazioni rivelano che l'attenzione, in questa puntata, è posta su Marcello. Il giovane barista, da quando ha iniziato la sua scalata sociale, grazie al fondamentale aiuto della Contessa Adelaide di Sant'Erasmo, ha dato una svolta notevole alla propria vita.

Inizialmente, il suo progetto era quello di riconquistare la sua ex fidanzata Ludovica, strappandola dalle braccia del suo futuro marito. Successivamente, le vicende che l'hanno visto protagonista hanno preso una direzione del tutto inaspettata. Per cercare di far ingelosire Ludovica, in realtà, si è ritrovato in una situazione piacevolmente sorprendente.

Tra lui e la Contessa, infatti, è nata un'intesa inaspettata che li ha portati ad intrattenere una relazione. Tuttavia, questa loro complicità non sta passando inosservata e, seppur stanno cercando di rimanere discreti, i rispettivi ex hanno iniziato a nutrire il sospetto che ci possa essere dell'altro. Queste semplici deduzioni, però, si concretizzano nel momento in cui Ludovica si imbatte per caso nella coppia Marcello-Adelaide.

Un gesto plateale al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, dopo aver rischiato di perdere Alfredo per aver cercato di nascondere la loro relazione, Irene vuole riconquistare la sua fiducia. Pertanto, Irene, dal momento in cui è perfettamente consapevole di aver ferito i suoi sentimenti, ricorre ad un gesto plateale.

Nel frattempo, Elvira riceve una pessima notizia. Nonostante il grande impegno, purtroppo, Elvira non è riuscita a superare l'esame di scuola guida.

Matrimonio in vista

Intanto, Gemma è alle prese con una decisione importante e, dopo un'attenta riflessione, capisce come agire per il bene della creatura che porta in grembo. Successivamente, Ludovica, dopo aver trattato con molta freddezza il suo ex, cede alle pressioni di Ferdinando e accetta di sposarlo il prima possibile.

Marcello, però, lo scopre.

Infine, Matilde vive un momento di profonda crisi perché non sa più da quale parte stare: è costretta a scegliere, se stare dalla parte di suo marito Tancredi oppure da quella di Vittorio. D'altro canto, ha in mente grandi progetti per le sorti del Paradiso e per il suo futuro imprenditoriale. Tuttavia, Matilde trova comunque il coraggio di informare Conti in merito ai piani di Tancredi [VIDEO].