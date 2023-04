Gemma non lascia "la poltrona" a Uomini e donne. La dama torinese, in queste ultime settimane, è tornata al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show, complice la sua rocambolesca love story con Silvio.

I due hanno provato a conoscersi meglio fuori dallo studio del talk show Mediaset ma, una serie di atteggiamenti da parte del cavaliere, hanno raffreddato la dama che ha fatto dei passi indietro.

Il colpo di scena ci sarà nel corso delle nuove puntate di questa settimana, quando Silvio deciderà di abbandonare il programma e intanto i fan sbottano contro la dama torinese.

Gemma e Silvio si dicono addio nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni su Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a dover affrontare la sua resa dei conti finale con Silvio.

Dopo le incomprensioni che sono sorte tra di loro nel corso dell'ultimo periodo, i due comunicheranno la loro intenzione di mettere una pietra sopra a questa relazione.

Un addio che, tuttavia, avverrà in maniera pacifica dato che i due volti del trono over non avranno intenzione di farsi la guerra bensì si saluteranno con toni garbati e sereni.

A colpire, però, sarà la diversa reazione dei due volti del trono over dopo questo "fallimento": Silvio comunicherà la sua intenzione di abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi ritirarsi dal trono over, mentre Gemma non avrà alcuna intenzione di mollare la presa.

Silvio lascia il programma, Gemma non lascia la 'poltrona' a Uomini e donne

Il cavaliere, quindi, dopo essere stato protagonista in studio per quasi un mese, deciderà di mollare la presa, nonostante le diverse richieste che sono arrivate per lui in queste settimane.

Gemma, invece, continuerà imperterrita la ricerca del principe azzurro e, ovviamente, la decisione della dama che sembra non voler mollare la presa a tutti i costi, non è passata inosservata tra i fan social.

In tantissimi hanno puntato il dito contro Gemma, sostenendo che la dama starebbe seguendo un copione scritto.

'Segue un copione, è finta', i fan di Uomini e donne sbottano contro Gemma

"Ormai è chiaro che Gemma sta seguendo un copione. È finta e si nota palesemente che sta solo recitando", ha sentenziato un fan della trasmissione di Canale 5.

"La verità è che a Gemma, Silvio non è mai piaciuto. L'ha solo preso in giro per stare al centro dell'attenzione", ha scritto ancora un altro commentatore di Uomini e donne.

"Basta davvero con le storie di Gemma, ha davvero stufato tutti, è una donna finta e costruita", ha scritto un altro fan social della trasmissione di Maria De Filippi.