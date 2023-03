Fikret sarà molto addolorato per la morte di Müjgan e, nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, penserà in continuazione al futuro di Kerem Ali.

Il bambino, rimasto orfano di entrambi i genitori, non avrà nemmeno un tutore, così Fikret penserà di poter essere un buon padre per il piccolo. Però rifletterà anche su un gesto molto generoso: chiederà allo zio Fekeli di adottare il piccolo, così quando rimarrà solo potrà ereditare tutta la fortuna di famiglia.

Tutti preoccupati per il futuro di Kerem Ali

La morte di Müjgan colpirà tutta a Çukurova, visto che era molto amata sia dalla famiglia che dagli amici.

A ogni modo ci sarà una persona che, soprattutto in futuro, piangerà la sua scomparsa: il figlio Kerem Ali. Il piccolo era già orfano di padre (Yilmaz è morto a casa delle gravi conseguenze riportate dopo un incidente stradale) e ora ha perso la madre in un incidente aereo.

Fikret, Fekeli e Lütfiye saranno molto preoccupati per il futuro del piccolo e non sapranno chi possa diventare il suo tutore. Soprattutto una persona rifletterà sulla questione.

Fikret vuole essere il padre di Kerem Ali

Fikret si domanderà chi possa essere il tutore più giusto per Kerem Ali, così rifletterà sul fatto che il miglior padre per il piccolo potrebbe essere proprio lui. Parlerà della cosa con Fekeli, che gli risponderà: "Te l'avevo detto che il legame di sangue non è essenziale per amare qualcuno".

Così deciderà di sostenere il nipote e gli darà diversi consigli affinché possa crescere Kerem Ali nel migliore dei modi: il bambino dovrà vivere in un ambiente senza rancore, ma fatto di tanto amore e comprensione.

Fikret fa una proposta allo zio

Fikret, però, capirà che il bambino dovrà crescere con delle buone risorse economiche, così farà una richiesta molto particolare allo zio.

Sa che l'ha accettato nella sua vita come suo nipote, nonostante non lo sia davvero, dandogli anche il suo cognome sebbene abbia commesso gli errori più peggiori.

Apprezzerà tutto quello che lo zio ha fatto per lui, così gli proporrà di adottare Kerem Ali, in maniera tale che da grande possa diventare l'erede dell'intero patrimonio della famiglia Fekeli.

Questo gesto commuoverà Lütfiye, che chiederà a Fekeli di accettare la proposta del nipote.

In questo modo, quando loro non ci saranno più, Kerem Ali potrà proseguire a vivere la sua vita senza dover chiedere aiuto a nessuno. Fekeli sarà pronto ad accettare la proposta, ma all'orizzonte potrebbero esserci dei problemi. Perché Müjgan, anche se vivono in America, ha ancora la madre e il fratello, che potrebbero arrivare a Çukurova e portarsi via il piccolo.