Per Lavinia Mauro si avvicina il momento della scelta a Uomini e donne. Dopo un lungo percorso che va avanti dallo scorso settembre, per la tronista è giunto il momento di svelare il nome del corteggiatore con il quale intende costruire un futuro fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Alessio Campoli e Alessio Corvino sono i due pretendenti che, arrivati al rush finale di questa avventura, attendono di scoprire la decisione della tronista.

Registrazione Uomini e donne del 1° aprile: la scelta di Lavinia

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che, secondo quanto apprende Blasting News, la prossima registrazione del talk show è in programma sabato 1° aprile.

I protagonisti del trono classico e del trono over si ritroveranno ancora una volta in studio per le riprese di questa settimana, dove però a tenere banco saranno le vicende della tronista.

Come è stato annunciato nel corso dell'ultima registrazione che andrà in onda in questi giorni su Canale 5, per Lavinia è giunto il momento della resa dei conti, e quindi di esternare i sentimenti che a oggi prova nei confronti dei due pretendenti che sono riusciti ad arrivare all'epilogo finale del suo percorso.

La scelta finale di Lavinia a Uomini e donne tra Campoli e Corvino

La tronista ha ammesso che, prima di comunicare la decisione finale, intende fare delle ultime esterne con i due pretendenti, così da poter schiarirsi ulteriormente le idee.

Alessio Campoli e Alessio Corvino sono i due pretendenti che nel corso di questi mesi sono riusciti a far breccia nel cuore della tronista: pur essendo molto differenti l'uno dall'altro, hanno saputo conquistare il cuore di Lavinia.

Tra i due, però, al momento i fan social sembrano essere certi del fatto che Lavinia provi un sentimento particolarmente spiccato nei confronti di Corvino.

Il motivo? Le lacrime che la tronista ha versato in questi ultimi giorni, dopo che Alessio ha scelto di abbandonare la trasmissione e mettere in discussione tutto il percorso fatto fino a questo momento in studio.

Lavinia lascerà lo studio di U&D con Alessio Corvino?

A questo punto la verità verrà fuori nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne del 1° aprile.

I pronostici dei fan social del programma saranno rispettati? Lavinia Mauro uscirà dalla trasmissione con Alessio Corvino e rifilerà un sonoro rifiuto al giovane Campoli?

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, a tenere banco nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne di questa settimana saranno le vicende di Gemma Galgani.

Gemma si troverà al centro dell'attenzione per il flirt con Silvio e tra i due arriverà il momento della resa dei conti finale.