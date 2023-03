Il daytime di Amici che è andato in onda il 27 marzo, ha aggiornato il pubblico sulle reazioni che gli allievi hanno avuto alle eliminazioni di Piccolo G e Gianmarco.

Tra pianti e dichiarazioni d'affetto, gli 11 titolari rimasti hanno iniziato a fare delle previsioni su quello che accadrà nella terza puntata serale: Alessio e Cricca hanno ammesso di sentirsi fortemente a rischio, ma a loro potrebbe aggiungersi anche Samu se il team Cuccarini-Emanuel Lo dovesse perdere più di una manche.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Dopo aver perso il ballottaggio del secondo serale di Amici, Gianmarco ha dovuto abbandonare la gara e la casetta: il pomeridiano di lunedì 27 marzo, infatti, è iniziato proprio con l'addio del ballerino alla scuola e ai compagni.

Prima di uscire di scena, però, il giovane Petrelli ha gioito per la borsa di studio che una compagna di danza newyorkese gli ha offerto: la prossima estate, dunque, l'ex allievo della maestra Celentano volerà in America e per tre settimane studierà con grandi coreografi provenienti da tutto il mondo.

Gli 11 titolari che sono rimasti in gioco, poi, hanno cominciato a fare ipotesi su quello che succederà giovedì prossimo, giorno in cui sarà registrata la terza puntata (poi trasmessa su Canale 5 sabato 1° aprile).

Cricca, che pochi giorni fa si è salvato dall'eliminazione vincendo lo spareggio, è stato il primo a dire di sentirsi ancora a rischio: il cantante pensa di essere l'anello debole della sua squadra, e per questo il candidato numero uno all'addio in caso di sconfitta dei "Cucca-Lo".

Le previsioni dei ragazzi di Amici

"Io sento di essere vicinissimo eh", ha detto Alessio mentre in casetta di parlava di chi sarà eliminato nella prossima puntata. Il ballerino hip-hop ha aggiunto di essere consapevole dei propri limiti ma soprattutto degli avversari con i quali dovrà confrontarsi sul palco: l'allievo di Todaro, dunque, è quasi sicuro che sarà lui il primo del suo team a lasciare la gara.

Samu ha espresso un parere simile a quello del compagno, anche se si è dato un po' più di tempo: "Io pendo di restare al massimo altre due o tre puntate".

Insomma, anche i ragazzi di Amici riflettono a voce alta su chi si aggiungerà ai già esclusi Megan, NDG, Piccolo G e Gianmarco: salvo colpi di scena, infatti, giovedì prossimo dovrebbero esserci altre due eliminazioni (col passare delle settimane, però, questo numero scenderà ad una sola a serata).

Le critiche al cantante di Amici

Gli ultimi minuti del daytime di Amici del 27 marzo, invece, sono stati dedicati alle confidenze che Maddalena e Benedetta si sono fatte prima di andare a dormire.

La ballerina Svevi si è lamentata della poca considerazione che avrebbe sia da parte dei professori che dei compagni di classe, tant'è che ha ricordato di essere stata una delle prime ad ottenere la maglia del serale e di essersi piazzata sempre ai primi posti delle classifiche nelle gare del pomeridiano.

Le due danzatrici, inoltre, hanno concordato nel considerare Aaron l'anello debole della sua squadra: il cantante (che in queste ore è al centro dell'attenzione mediatica anche per le critiche di chi sostiene che imiti Irama nella voce e nel look), dunque, potrebbe essere il prossimo componente del team Zerbi-Celentano a lasciare il programma (Isobel e Ramon sono considerati quasi intoccabili da chi partecipa alla competizione in prime time).

Per quanto riguarda gli altri team del cast, a rischiare di più secondo gli alunni sarebbero Samu e Maddalena per il gruppo capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Alessio per quello guidato da Arisa e da Raimondo Todaro.