Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso del mese di marzo su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende legate alla dama torinese Gemma.

Per lei arriverà il momento della resa dei conti finale con il suo nuovo spasimante Silvio e non mancheranno in colpi di scena in studio.

Occhi puntati anche su Lavinia Mauro: la giovane tronista si ritroverà al centro dell'attenzione dopo l'ennesimo momento di crisi che ne metterà a dura prova il suo percorso nello studio del talk show Mediaset.

Gemma 'allontana' Silvio: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di marzo su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma.

La dama torinese, infatti, si ritroverà ancora una volta al centro delle dinamiche e dell'attenzione complice l'evolversi del suo percorso in studio con il cavaliere Silvio.

I due avranno modo di fare una nuova esterna insieme in un centro benessere e, durante questo incontro, il cavaliere proverà ancora una volta a spingersi oltre nei confronti della dama, cercando un approccio che non convincerà la dama torinese.

Gemma rischia con Silvio: anticipazioni Uomini e donne

Sta di fatto che, in studio, Gemma e Silvio si ritroveranno a discutere animatamente di questa situazione: stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere si mostrerà particolarmente irritato dal comportamento della dama torinese, tanto da non essere intenzionato a garantirle un chiarimento.

Di conseguenza, Gemma si ritroverà a rischiare perché ancora una volta potrebbe essere lasciata in tronco da un cavaliere.

Alla fine, però, i due proveranno comunque a riappacificarsi e lo faranno concedendosi un ballo al centro dello studio.

E poi ancora, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Lavinia Mauro.

Lavinia crolla in lacrime: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni in anteprima a Blasting News, la tronista si ritroverà a vivere l'ennesimo momento di crisi in studio.

Il motivo? Alessio Corvino si lascerà andare all'ennesima sfuriata e deciderà di abbandonare la trasmissione nel bel mezzo delle riprese, lasciando l'amaro in bocca alla tronista.

Questa volta, però, Lavinia ammetterà di essere stanca di questi modi di fare del corteggiatore casertano, al punto da scoppiare a piangere.

Insomma, un momento non facile per la tronista che arrivata a questo punto del suo percorso, dopo ben sette mesi di trono, dovrebbe avere le idee abbastanza chiare sul da farsi e su quella che potrebbe ormai essere la sua scelta finale.

Lavinia potrebbe lasciare il trono di Uomini e donne? I dubbi dei fan sulla tronista

Come si evolverà la situazione? I fan social della trasmissione di Canale 5 temono che, dopo questo ennesimo momento di crisi, la tronista possa addirittura prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare il trono e uscire di scena senza fare alcun tipo di scelta tra Alessio Campoli e Corvino.

Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione, in programma fino a maggio su Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, il percorso di Nicole nel corso dell'ultima registrazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi non ci sono stai nuovi aggiornamenti.

La tronista non è stata al centro dell'attenzione ma non si esclude che del suo percorso se ne parli nel corso della registrazione prevista questa domenica 19 marzo.

Per Luca Daffrè, invece, continua il "successo" dopo il suo arrivo in trasmissione: in queste settimane, infatti, c'è stato un boom di richieste da parte di ragazze che intendono conoscere il nuovo tronista e mettersi in gioco per cercare di conquistare il suo cuore.