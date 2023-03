Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che si è svolta sabato 25/03, hanno un po' allarmato i telespettatori. Il blogger Pugnaloni, infatti, ha riferito che Riccardo Guarnieri non era in studio: per la seconda registrazione consecutiva, dunque, il pugliese non era in trasmissione e di lui non si è mai parlato. Tra le ipotesi che stanno formulando i fan, spiccano quelle sul possibile addio del pugliese al Trono Over: in serata, al termine di nuove riprese, si saprà qualcosa in più sulla situazione.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Uno spoiler che è trapelato dalle riprese di Uomini e Donne del 25 marzo, ha spiazzato i fan: chi ha assistito alla puntata del dating-show che sarà trasmessa in tv a partire dal 27 marzo , fa sapere che Riccardo non c'era.

Il pugliese, dunque, ha saltato la seconda registrazione consecutiva e Maria De Filippi non ha mai fatto alcun riferimento a lui o al perché non ci fosse.

Il pubblico si sta chiedendo da giorni, dunque, se i forfait di Guarnieri dipendano da suoi problemi personali (e quindi presto riprenderà posto nel parterre del Trono Over), oppure se questa uscita di scena sia definitiva.

Il possibile addio del cavaliere al programma sta creando chiacchiericcio sui social network: tra gli spettatori, infatti, c'è chi sospetta che potrebbe aver fatto la stessa fine di Pinuccia, Biagio e di tutti gli altri membri del cast che non sono stati riconfermati da una puntata all'altra senza troppe spiegazioni.

Attesa per le novità su Uomini e Donne

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha informato fan e curiosi della seconda assenza consecutiva di Riccardo, ma non ha approfondito i motivi per i quali quest'ultimo ha saltato le ultime due registrazioni di Uomini e donne.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, infatti, non fanno mai riferimento a Guarnieri o al perché non si fa più vedere davanti alle telecamere.

L'ultima volta che ha partecipato al dating-show, il tarantino aveva accettato il corteggiamento di una ragazza, ma di questa conoscenza non si è più saputo nulla.

Domenica 26 marzo il cast darà vita a un altro nuovo appuntamento e gli spoiler chiariranno se l'ex di Ida Platano riprenderà posto nel parterre maschile oppure se la sua assenza si prolungherà di un'altra settimana per ragioni ignote.

Una teoria che stanno sposando molti spettatori di U&D, dunque, è quella sul possibile addio di Riccardo: visto che da mesi non riesce a relazionarsi con una dama in modo serio, è probabile che il cavaliere abbia lasciato la trasmissione (per sua scelta o su suggerimento della redazione).

Lacrime per Gemma a Uomini e Donne

Sabato 25 marzo, però, negli studi di Uomini e Donne si è parlato a lungo di un'altra storica protagonista del cast. Le anticipazioni che stanno circolando in rete da qualche ora, infatti, riguardano soprattutto Gemma e cosa è successo in settimana tra lei e Silvio.

I due hanno raccontato di aver vissuto insieme per circa sette giorni, ma che la passione non è mai sbocciata: la dama ha ammesso di sentirsi bloccata a causa del linguaggio "colorito" che l'uomo userebbe nel quotidiano, ma gli opinionisti l'hanno attaccata dicendo che starebbe inventando delle scuse per giustificare il fatto che il cavaliere non la attrae fisicamente.

Il protagonista del Trono Over, poi, ha accettato di conoscere due nuove signore e questo ha fatto scoppiare in lacrime Galgani. Tina Cipollari ha rincorso la torinese dietro le quinte e l'ha convinta a rientrare, ma il futuro della coppia è tutt'altro che roseo.