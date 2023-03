Questo sabato 25 marzo il cast di Uomini e donne è tornato in studio per registrare le puntate che saranno trasmesse già a partire da lunedì prossimo. Visto l'inizio del serale di Amici, infatti, le riprese del dating-show sono rallentate e attualmente sono alla pari con gli appuntamenti che sono stati trasmessi su Canale 5.

L'attenzione dei fan è rivolta soprattutto alla scelta che Lavinia dovrà fare a breve tra Corvino e Campoli, ma anche agli sviluppi che ci sono stati nella passionale frequentazione tra Gemma e Silvio.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Alla fine della registrazione di U&D che si è svolta nel pomeriggio chi era in studio ha raccontato quello che è successo.

Per quanto riguarda il trono di Lavinia, non c'è stata la scelta ma Corvino è tornato per portare a termine il corteggiamento che ha iniziato lo scorso autunno.

Le anticipazioni che sta riportando il blogger Pugnaloni, infatti, fanno sapere che è stato Alessio "il biondo" a chiedere alla redazione di poter incontrare la tronista: i due hanno fatto un'esterna e poi lui ha deciso di riprendere posto tra gli spasimanti della giovane Mauro.

Campoli ha commentato il tutto dicendo che per la prima volta ha la sensazione che non sarà lui la scelta, ma nonostante tutto rimarrà in studio per capire come andrà a finire.

Lacrime per la 'regina' di U&D

Gli spoiler che stanno circolando in rete sulle riprese odierne di U&D, fanno sapere che la crisi tra Gemma e Silvio è sempre più profonda. Anche se hanno trascorso l'intera settimana insieme, tra la dama e il cavaliere del Trono Over continuano le incomprensioni.

Il blogger Pugnaloni racconta che la convivenza dei giorni scorsi è andata benino, ma il signore si è lamentato spesso del fatto che Galgani lo cercherebbe soltanto nei momenti in cui lui è freddo nei suoi confronti.

Visti gli alti e bassi di questa frequentazione (che pare non sia ancora sfociata nell'intimità che l'uomo vorrebbe vivere da oltre un mese), Silvio ha accettato di conoscere due donne che hanno scritto alla redazione appositamente per lui.

La torinese è scoppiata a piangere assistendo a questa scena e, in preda alla delusione, si è rifugiata nel backstage.

Tina Cipollari ha rincorso Gemma dietro le quinte, l'ha raggiunta e l'ha convinta a rientrare per cercare di risolvere la situazione. In precedenza, però, l'opinionista ha attaccato la dama e il blocco che ha detto di avere nei confronti dell'uomo che sta frequentando: il linguaggio "colorito" del cavaliere, infatti, sarebbe un ostacolo verso la fisicità che lui tanto vorrebbe.

Primo bacio per Nicole a U&D

Restando in tema Over, sabato 25 marzo Armando ha conosciuto una ragazza che ha scritto alla redazione per poterlo corteggiare: dopo mesi di singletudine e di interventi in puntata solo per commentare le storie altrui, Incarnato ha finalmente accettato di mettersi in gioco con una nuova frequentazione.

Le anticipazioni di Pugnaloni non fanno accenno a Riccardo Guarnieri e alla donna che gli è stata presentata una settimana fa da Maria De Filippi.

Sul fronte giovani, invece, Nicole Santinelli ha dato il suo primo bacio da quando è nel programma: la ragazza si è lasciata andare in esterna con Andrea, lo spasimante che anche Roberta Di Padua aveva notato nelle precedenti puntate.

Di Luca Daffré, invece, non si è parlato ma probabilmente il tutto è solo rimandato di 24 ore: domani, domenica 26 marzo, ci sarà un'altra registrazione e in serata trapeleranno tutti gli spoiler su quello che accadrà in studio sia tra i protagonisti del Trono Classico che tra i veterani dell'Over.