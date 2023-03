Teresa Langella, ex tronista di Uomini e donne, finisce al centro delle polemiche social. In queste ore la ragazza si è lasciata andare a un post in cui, emozionata e commossa, ha ringraziato le due colf che in questi giorni si sono occupate della sua camera d'albergo.

Un post che in rete non ha convinto più di tanto i fan di Teresa, molti dei quali non si sono fatti problemi a puntare il dito contro la ragazza e il mondo degli influencer.

Teresa Langella in lacrime per le colf: 'Bisogna riconoscere figure come queste'

Teresa ha postato uno scatto in cui è apparsa visibilmente emozionata e in lacrime dopo aver visto le due colf che si stavano prendendo cura della sua camera d'albergo.

"Lo so, forse per qualcuno è insolito farsi vedere emozionati. Ma oggi guardavo due colf intente a pulire la nostra camera d'hotel e pensavo a quanto io sia riconoscente a figure come queste", ha scritto l'ex tronista di Uomini e donne nel suo post.

"Vedere che un piccolo gesto da parte mia le ha quasi spiazzate, mi fa capire ancora una volta quanto valore abbiano certe persone", ha aggiunto ancora Teresa nel suo post.

L'ex tronista di Uomini e donne scatena polemiche sui social

"Dobbiamo essere d'aiuto per non farle lavorare il doppio, dobbiamo dire grazie perché se dopo una giornata di sci torniamo in camera e troviamo il letto fatto è solo grazie a loro. Tutta la mia stima", ha chiosato l'ex tronista di Uomini e donne, scatenando però una marea di critiche.

Sta di fatto che questo sfogo dell'ex tronista di Uomini e donne ha scatenato un vespaio di critiche e polemiche.

In tantissimi hanno puntato il dito contro Teresa, sostenendo che con questo post si sarebbe resa conto del fatto che nella vita ci sono persone che "lavorano per davvero".

'Ha visto gente che lavora per davvero', i fan polemici dopo il post di Teresa sulle colf

"Teresa ha visto con i suoi occhi gente che per campare, lavora davvero ed è comprensibilmente rimasta sconvolta. Ah che teneri questi influencer che si emozionano per le piccole cose", ha scritto un utente puntando il dito contro l'ex tronista.

"Fare un post per dire che ti emoziona vedere la donna delle pulizie in camera? Tutto questo è solo finto buonismo per fare due interazioni in più. Davvero stucchevole", ha scritto ancora un altro utente social.

"Non ha il senso del ridicolo. Che rabbia tutte queste influencer che fanno le sviolinate per far vedere di essere sensibili. Io ormai non ne reggo mezza", ha scritto ancora un altro utente social.

"Mamma mia che tristezza. Si è dimenticata di cosa vuol dire lavorare per davvero nella vita", ha sentenziato ancora un altro commentatore social.

"Lei che deve pubblicare un post con le lacrime agli occhi sottolineando il gesto gentile che ha fatto nei confronti delle colf. Che tristezza", scrive ancora un altro utente.

Arrivano le nozze per Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo l'esperienza a Uomini e donne

Insomma un post che ha scatenato un bel po' di critiche nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne, che da quando ha messo la parola fine alla sua esperienza nel dating show non si è mai lasciata con Andrea Dal Corso, conosciuto proprio nella trasmissione di Maria De Filippi.

Proprio nel corso delle scorse settimane Teresa ha postato sui social il video della proposta di nozze che le è stata fatta da Andrea. I due si preparano a diventare marito e moglie, ma al momento non ci sono ancora date certe sul matrimonio.