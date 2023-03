Arrivano nuove e interessanti anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore in onda a marzo 2023 su Rai 1. La storia di Ezio e Gloria si concluderà, almeno per il momento, dopo le tormentate ultime vicende legate a Gemma, che è incinta e rischia di passare una vita come ragazza madre. Il signor Colombo sceglierà di stare con la sua famiglia, rinunciando all'amore e alla felicità ritrovata con Gloria. A quel punto, disperata come mai prima d'ora, la povera Moreau prenderà una drastica decisione. Intanto, per Maria le cose non si metteranno affatto bene.

Irene vedrà Vito parlare e stare molto vicino a una misteriosa ragazza e si insospettirà pensando al peggio. Non vorrà che la sua amica del cuore soffra per amore, come già successo con Rocco, che l'ha tradita senza nemmeno darle una spiegazione prima delle nozze. A quel punto, Irene incaricherà Alfredo di indagare su Vito che sta mentendo a Maria così da scoprire il suo segreto. Che sia la fine della loro relazione? Di seguito, le anticipazioni delle trame de Il Paradiso 7 relative alle puntate che andranno in onda in questa seconda metà del mese.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Gloria dà l'addio a Ezio

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il paradiso delle signore svelano che Ezio sceglierà di stare con la sua famiglia, preferendo la responsabilità all'amore.

Gemma è incinta e alla fine accetterà di dare il suo bambino a Veronica e al signor Colombo, che lo cresceranno facendolo passare per loro. In questi progetti come potrebbe entrare Gloria, che tanto si è impegnata per restare in disparte fino a che Ezio non ha finalmente capito di amarla?

E così, nelle nuove puntate de Il Paradiso 7 Gloria lascerà Ezio nonostante la sua sofferenza immane.

La prima persona alla quale confiderà la sua decisione sarà come sempre Armando, che non riuscirà a dissuaderla dalla sua scelta, non questa volta.

Goria parte per L'America nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore

La povera Moreau non riuscirà a stare a Milano vedendo la famiglia Colombo riunita, anche se con l'inganno.

Deciderà così di lasciare la città per tornare dalla figlia Stefania, che la aspetta a braccia aperte in America.

Ezio proverà a fermarla all'ultimo minuto come già accaduto tempo fa? I fan de Il paradiso delle signore sperano che la coppia possa avere un lieto fine, ma la situazione è davvero complicata. Intanto, Maria sarà all'oscuro dei segreti di Vito.

Il paradiso delle signore trame marzo: che cosa nasconde Vito?

Continuando con le anticipazioni de Il paradiso delle signore vedremo Vito stringere un rapporto molto stretto con una misteriosa ragazza arrivata a Milano. Irene sarà preoccupata e incaricherà Alfredo di indagare.

Gli affari di Lamantia vanno male ma non ne farà parola con Maria, che tuttavia noterà il suo strano atteggiamento. Che cosa nasconde Vito? Non resta che attendere le nuove puntate, nelle quali Alfredo verrà a capo della spinosa faccenda.