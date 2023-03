Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda nel corso del mese di marzo su Canale 5? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Aurora che, dopo essere rientrata in studio, scatenerà un bel po' di polemiche.

Armando Incarnato si scaglierà contro la dama e in studio finirà per smascherare le bugie della dama, accusata di aver parlato male della trasmissione in questi anni in cui è stata assente in studio.

Aurora si ritrova nei guai in studio: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Aurora continuerà a dominare la scena in studio.

La presenza della dama non passerà inosservata, soprattutto dopo che Gianni Sperti tornerà a parlare delle dichiarazioni al vetriolo che la dama ha rilasciato nei confronti della trasmissione, dopo la sua uscita di scena dal cast per un po' di edizioni.

Aurora proverà a difendersi dalle accuse ma Gianni andrà avanti per la sua strada: in soccorso dell'opinionista arriverà anche Armando Incarnato.

Armando smaschera le bugie di Aurora: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Armando non sarà affatto tenero nei confronti di Aurora, al punto da smascherare le bugie della dama in studio, il tutto dopo che in passato era stato Armando a essere smascherato da Gianni per le sue frequentazioni.

Il motivo? Armando sosterrà che, dopo la sua uscita di scena dal cast, Aurora sarebbe andata in giro a dire che ci sono dei protagonisti del trono over che verrebbero pagati dalla produzione.

Un'accusa che Armando ha prontamente smentito in studio, puntando il dito contro la dama per le false voci che avrebbe messo in giro sul conto della trasmissione dov'è stata riaccolta per cercare l'amore.

Gemma esce con Silvio: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che prosegue la frequentazione tra Gemma e il cavaliere Silvio.

I due hanno avuto modo di fare una nuova esterna insieme: questa volta, si sono recati in una Spa dove hanno trascorso del tempo in dolce compagnia.

Roberta si becca un rifiuto in studio: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Novità in arrivo anche per la dama Roberta: in questi nuovi appuntamenti con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si ritroverà infatti a fare una "proposta" a un giovane corteggiatore di Nicole.

Invitata da Maria De Filippi a scegliere con chi fare un ballo in studio, Roberta farà il nome di Andrea, il giovane osteopata che ha fatto il suo ingresso in studio per conoscere meglio Nicole.

Peccato, però, che ancora una volta Roberta farà i conti con un "no", dato che Andrea preferirà non compromettere il suo percorso con la tronista e quindi non ballerà con la dama del trono over.