Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e donne? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende della dama Roberta Di Padua, la quale si ritroverà al centro dell'attenzione nel momento in cui confesserà di aver puntato un giovane corteggiatore del trono classico.

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera: per lui arriverà il momento della resa dei conti finale e ci sarà spazio per la fatidica e ormai attesissima scelta finale in studio.

Roberta punta un giovane corteggiatore: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane del mese di marzo, rivelano che ci sarà spazio per delle novità legate al percorso di Roberta Di Padua.

La dama, infatti, sarà al centro dell'attenzione nel momento in cui confesserà di aver messo gli occhi addosso ad un giovane corteggiatore che siede tra le file dei pretendenti di Nicole.

Trattasi di Andrea, un ragazzo giovane che fisicamente sembra aver colpito notevolmente la dama 40enne, da diverse settimane ormai alla ricerca di un nuovo cavaliere col quale approfondire la frequentazione fuori dallo studio televisivo di Maria De Filippi.

Roberta viene gelata dal corteggiatore: anticipazioni Uomini e donne

Sta di fatto che, questa confessione di Roberta, scatenerà nuovi contrasti in studio con la tronista: le due donne si ritroveranno ai ferri corti, dato che Nicole non gradirà le ingerenze della dama del trono over.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che, nonostante tutto, Roberta deciderà di non fare un passo indietro e di non dare ascolto alla tronista, tanto da proporre al corteggiatore giovane di fare un ballo insieme.

La reazione di Andrea, però, finirà per gelare la dama: il ragazzo, infatti, preferirà non ballare con lei e di conseguenze deciderà di proseguire il suo percorso in studio solo con la tronista.

Alice viene rifiutata in studio da Federico: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso del mese di marzo in tv, rivelano che arriverà anche il fatidico momento della scelta finale di Federico Nicotera.

Il tronista romano, dopo un lungo percorso in studio fatto di alti e bassi, si ritroverà a svelare il nome della corteggiatrice con la quale intende intraprendere una relazione sentimentale stabile.

Di conseguenza, confesserà il suo amore alla giovane Carola che sarà ufficialmente la sua scelta finale in studio. Niente da fare, invece, per Alice che si ritroverà a fare i conti con questo inaspettato rifiuto che non passerà inosservato e, indubbiamente, le lascerà l'amaro in bocca.

La corteggiatrice rifiutata non potrà nascondere il suo dispiacere, dato che in questi mesi non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del tronista, che aveva saputo conquistare un ruolo importante nella sua vita.