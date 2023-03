Vittorio Sgarbi si lascia andare a una frase volgare nel corso dell'intervista a domenica in del 19 marzo e imbarazza anche la conduttrice Mara Venier (che in futuro potrebbe lasciare Domenica In).

Il critico d'arte ha preso parte alla trasmissione del pomeriggio festivo di Rai 1 insieme alle due figlie per festeggiare la festa del papà, ma qualcosa è andato storto. Sgarbi ha scatenato il caos sui social al punto che in molti stanno chiedendo alla Rai di intervenire dopo la caduta di stile del critico d'arte.

Vittorio Sgarbi volgare a Domenica In: gelo in studio da Mara Venier

Durante la chiacchierata di oggi a Domenica In, a un certo punto Sgarbi si è lasciato andare a una constatazione volgare nei confronti delle ragazze nate negli anni Duemila.

"La mia assistente del 1996, per farmi capire come sono i tempi, mi diceva: 'Quelle del 2000 tutte tr...'", ha esclamato Sgarbi in diretta televisiva a Domenica In.

"Dai non le dire queste cose, non è carino a quest'ora", ha subito dichiarato Mara Venier, che ha provato così a uscire da questa situazione imbarazzante che si è venuta a creare in studio.

Mara Venier in imbarazzo a Domenica In e 'bacchetta' subito Sgarbi

"Ragazzi vediamo i regali, ragazzi... apriamo i sacchetti", ha proseguito ancora la conduttrice di Domenica In che ha cercato così di correggere il tiro, mentre le figlie di Sgarbi apparivano imbarazzate.

Sta di fatto che la battuta volgare di Vittorio Sgarbi, nel corso della puntata di Domenica In di questo pomeriggio dedicata ai papà, ha scatenato una marea di polemiche e critiche sul web e sui social.

In tanti ritengono che il critico d'arte e sottosegretario alla Cultura dell'attuale governo Meloni sia andato ben oltre l'accettabile, e dovrebbe scusarsi dopo la brutta figuraccia fatta in diretta televisiva su Rai 1.

Scoppia la polemica dopo la volgarità di Sgarbi a Domenica In

"È uno schifo e una vergogna quello che è andato in onda pochi minuti fa su Rai 1 a Domenica in", ha scritto un utente commentando la caduta di stile di Vittorio Sgarbi, che ha imbarazzato la conduttrice del talk show festivo di Rai 1.

"L'azienda chieda immediatamente scusa per quanto è andato in onda, è davvero inammissibile", ha scritto ancora un altro utente contro Sgarbi.

"Che vergogna. Le figlie di Sgarbi erano davvero mortificate e imbarazzate", ha sentenziato uno spettatore social.

"Una caduta di stile tremenda e una brutta pagina per un contenitore familiare come quello condotto da Mara Venier la domenica pomeriggio sulla rete ammiraglia della tv di Stato", ha scritto ancora qualcun altro.