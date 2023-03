Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di questa domenica 19 marzo 2023 rivelano che c'è stato spazio per le novità legate a Lavinia Mauro e al suo percorso con i due pretendenti Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Novità anche per la tronista Nicole che, nel corso delle riprese di questa domenica pomeriggio, è stata protagonista di due nuove esterne con i pretendenti che sono arrivati in studio per lei.

Nuove esterne per Nicole: registrazione Uomini e donne 19 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne di questa domenica 19 marzo, rivelano che Nicole si è ritrovata al centro dell'attenzione per delle esterne che l'hanno vista protagonista con Carlo e Andrea.

La tronista si è resa protagonista di questi due nuovi incontri fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, che le hanno permesso così di approfondire meglio la conoscenza con entrambi e cercare così di capire se sono i ragazzi giusti per portare avanti questo percorso, iniziato da circa un mese.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Nicole nel corso delle prossime settimane, al centro dell'ultima registrazione di Uomini e donne di questa domenica pomeriggio, c'è stata anche la tronista Lavinia Mauro.

Lavinia in crisi con Corvino: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni sul talk show del primo pomeriggio di Canale 5 rivelano che la tronista ha dovuto fare i conti con l'assenza in studio di Alessio Corvino, dopo le incomprensioni che ci sono state tra i due nel corso della registrazione di sabato pomeriggio.

Lavinia, in studio, scelse di ballare con Campoli scatenando l'ira del corteggiatore casertano che a quel punto andrò via dallo studio recandosi in camerino.

Alessio scelse così di abbandonare le riprese del talk show pomeridiano di Maria De Filippi: nel corso della registrazione di questa domenica pomeriggio, è stato mostrato cosa è successo dietro le quinte dello show.

Alessio Corvino non si presenta in studio nella registrazione di Uomini e donne del 19 marzo

Le anticipazioni su Uomini ne donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Lavinia ha scelto di raggiungerlo in camerino per avere un ulteriore confronto con Corvino.

La tronista è scoppiata in lacrime, ammettendo di essere stufa del fatto di dover essere sempre lei a rincorrere i suoi pretendenti per cercare di placarli dopo i loro scatti d'ira.

Sta di fatto che, nel corso della registrazione di questa domenica 19 marzo, Alessio Corvino non si è presentato in studio.

Il corteggiatore non ha presenziato alle riprese e, al momento, non si sa se il suo sia un addio definitivo allo show di Canale 5 oppure no.