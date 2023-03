Si avvicina la scelta finale per Lavinia Mauro nello studio di Uomini e donne. Nel corso della registrazione che si è svolta questa domenica 26 marzo, la giovane tronista ha annunciato di essere vicina alla sua scelta finale.

Dopo sette mesi di permanenza in trasmissione, anche per lei è giunto il momento di congedarsi definitamente dalla trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, assieme al corteggiatore col quale intende costruire un futuro fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

Lavinia Mauro annuncia la sua scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'ultima registrazione di Uomini e donne è stata dir poco importante per Lavinia Mauro dato che, come riportato dal sempre bene informato Lorenzo Pugnaloni, la tronista ha annunciato di essere pronta per la scelta finale.

Dopo un percorso iniziato lo scorso settembre, ecco che Lavinia ha svelato di essere ormai pronta per svelare il nome del suo corteggiatore preferito tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

La registrazione finale della scelta avverrà nel corso delle riprese che si terranno la prossima settimana, probabilmente sempre nel fine settimana.

Alessio Campoli mette alle strette Lavinia sulla scelta a Uomini e donne

Del resto, proprio nel corso delle riprese di questa settimana, la tronista si è ritrovata messa alle strette dai due pretendenti che sono giunti al rush finale di questa avventura.

In particolar modo Alessio Campoli, dopo aver visto le immagini dell'esterna tra Lavinia e Alessio Corvino, non ha nascosto i suoi dubbi in merito al percorso della tronista, che è apparsa particolarmente complice e presa dal giovane corteggiatore casertano.

A quel punto Campoli ha ammesso di avere l'impressione e il sospetto che arrivati a questo punto della situazione, non sarà lui la scelta finale di Lavinia, motivo per il quale ha messo in discussione tutto il percorso fatto fino a questo momento.

Lavinia sceglierà Alessio Corvino a Uomini e donne?

Proprio questa presa di posizione da parte del giovane Alessio, potrebbe aver spinto la tronista romana ad accelerare i tempi e ad annunciare la sua scelta finale che avverrà nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione, le quali potrebbero svolgersi sempre nel weekend.

Quale sarà la decisione finale di Lavinia Mauro? I sospetti di Alessio Campoli si riveleranno fondati e assisteremo al trionfo dell'amore tra la tronista e il giovane Alessio Corvino? I fan social della trasmissione sembrano essere convinti di questo ma, per avere la certezza, bisognerà attendere le nuove riprese del talk show di Maria De Filippi, chd continua ad appassionare milioni di spettatori su Canale 5.