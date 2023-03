Barbara De Santi, ex protagonista indiscussa delle passate edizioni di Uomini e donne, ha ammesso che le piacerebbe poter rientrare nel cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Intervenuta in una diretta Twitter, l'ex dama del trono over ha fatto un bilancio delle sue precedenti esperienze nella trasmissione di Canale 5 e non ha nascosto che ad oggi le piacerebbe potersi rimettere in gioco per cercare di trovare ancora il cavaliere della sua vita.

Trono over, l'ex dama Barbara De Santi tornerebbe a Uomini e donne

Nel dettaglio, a distanza di un po' di anni dalla sua uscita di scena dal cast di Uomini e donne, Barbara De Santi ha ammesso che le piacerebbe poter tornare a rimettersi in gioco nel cast del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, seguito ogni giorno da una media di quasi tre milioni di spettatori.

Al momento, però, malgrado questo suo desiderio, Barbara non ha ancora ricevuto una chiamata ufficiale da parte della redazione del talk show Mediaset, per un suo rientro in studio.

La dama, però, non demorde e ha ammesso che per il prossimo settembre, quando inizierà la nuova edizione del talk show di Maria De Filippi, spera di poter ricevere questo fatidico invito che le permetterebbe nuovamente di rimettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Le parole di Barbara su Armando di Uomini e donne: 'L'ho rivalutato'

Nel corso della diretta social del 26 marzo Barbara ha avuto modo di parlare anche di Armando Incarnato, con il quale in passato ci sono stati diversi momenti di tensione in studio.

Ebbene, a distanza di un po' di anni, la dama ha ammesso di aver cambiato idea sul conto del cavaliere napoletano e di averlo apprezzato ancora di più quando nel corso delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, è stato particolarmente schietto e sincero dopo la sfilata della dama Aurora, anche lei rientrata in studio dopo un periodo di assenza.

"Armando l'ho rivalutato molto, poi è una persona intelligente ed è stato l'unico a dire ciò che pensava sulla sfilata di Aurora", ha dichiarato Barbara spezzando così una lancia a favore del cavaliere napoletano.

La frecciatina di Barbara su Ida Platano dopo Uomini e donne

E poi ancora, Barbara non ha risparmiato neppure una frecciatina nei confronti di Ida Platano che da qualche mese è uscita di scena dal cast del trono over, per viversi la sua relazione con Alessandro Vicinanza.

Tra le due dame non c'è mai stato un buon feeling e Barbara ha confermato che, dopo la sua uscita di scena dal cast di Uomini e donne, l'ha bloccata sui social.

"Ida? L'ho bloccata su Instagram", ha dichiarato Barbara De Santi che al contrario ad oggi continua ad avere dei rapporti con Valentina e Luisa.