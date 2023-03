Arrivano le prime nuove anticipazioni di Un Posto al sole e per la settimana dal 10 al 14 aprile sono previsti grandi colpi di scena a Palazzo Palladini. La prima novità riguarderà casa Poggi, con Angela che scoprirà che la famiglia potrebbe allargarsi e Franco ancora preso dai suoi pensieri. Ci sarà spazio anche per il Vulcano che ripartirà con una nuova immagine, mentre Alberto continuerà a tramare contro Silvia. Infine, tra Marina e Roberto non ci sarà ancora niente di buono, perché Ferri continuerà a trascurare sua moglie e occuparsi delle richieste sempre più insistenti di Lara.

Anticipazioni Un Posto al sole: Franco preso dalle sue preoccupazioni

Le anticipazioni di Un Posto al sole fino al 14 aprile 2023 raccontano che sarà una settimana all'insegna dei colpi di scena e casa Poggi tornerà protagonista dopo un periodo un po' in disparte nelle trame della soap. Angela, infatti, scoprirà che la sua famiglia potrebbe allargarsi, ma Franco sarà troppo preso dalle sue preoccupazioni e non sembrerà esserne abbastanza felice. Presto per Poggi si presenterà il rischio di perdere il lavoro e questo potrebbe essere il motivo del suo malessere rispetto ad una notizia così positiva.

Anticipazioni settimana dal 10 al 14 aprile: Alberto sempre più agguerrito contro Silvia

Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana dal 10 al 14 aprile vedranno al centro delle scene ancora il Caffè Vulcano di Silvia.

Nunzio sarà chiamato a rispettare l'impegno preso con Silvia e Diego e dovrà darsi da fare, mentre il bistrot sarà pronto a ricominciare in una nuove veste con una nuova grinta per recuperare tutto ciò che è stato perso negli ultimi mesi. La vivacità dello staff del locale non piacerà affatto ad Alberto che proseguirà con il suo piano per mettere ancora una volta in difficoltà l'attività di Posillipo.

Per l'avvocato, inoltre, si prospetterà una Pasquetta ricca di colpi di scena.

Roberto sempre più attento ai bisogni di Lara, Marina trascurata

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 10 al 14 aprile rivelano che a casa Ferri l'armonia sembrerà ormai un lontano ricordo. Marina e Roberto, infatti, sembreranno più distanti che mai e Lara sarà sulla buona strada per arrivare al suo obiettivo.

Il dottor Ferri, infatti, non farà altro che assecondare tutte le richieste della sua ex compagna, mettendo da parte i bisogni di sua moglie, ma presto arriverà un ospite inaspettato che potrebbe cambiare l'umore dell'imprenditrice. Tra Marina e Roberto ci sarà seriamente il rischio di una fine a pochi giorni dal tanto atteso matrimonio, ma tutto potrebbe cambiare all'improvviso nella soap partenopea.