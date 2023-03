Arrivano le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 aprile su Rai 3 e in replica o in streaming su RaiPlay.

Dopo un lungo periodo in cui Silvia ha rischiato di chiudere il Caffè Vulcano, le cose andranno decisamente meglio. Tuttavia, Alberto non mollerà la presa e metterà in atto un altro piano per affossare il locale.

Nel frattempo Angela potrebbe essere incinta, ma la reazione di Franco sarà decisamente inaspettata. Per quanto riguarda invece Marina e Roberto, la crisi diventerà ancora più importante; a complicare le cose ci sarà un arrivo che farà molto piacere alla signora Giordano ma non a Ferri.

Un posto al sole, anticipazioni 10-14 aprile: Alberto spiazzato da un colpo di scena

Nelle nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 14 aprile su Rai 3, Palladini sarà furioso per non essere riuscito a portare a termine il suo piano, ottenendo metà delle quote del Vulcano. Questo avverrà dopo che Rossella, Nunzio e Diego incastreranno Alberto per le recensioni fake sul profilo social del locale, in modo che Silvia si potesse sentire con l'acqua alla gola.

Nonostante ciò l'uomo non mollerà la presa e continuerà a tramare in modo spietato contro Silvia e il suo staff composto da Samuel, Diego e Nunzio, ignari delle mire dell'avvocato.

Palladini passerà la giornata di Pasquetta con molta ansia, visto che non mancheranno colpi di scena e sorprese: Clara scoprirà il suo ennesimo tradimento?

Un posto al sole, puntate 10-14 aprile: Marina sorpresa da un gradito ospite

Non vanno bene le cose tra Marina e Roberto da quando Lara si è intromessa nelle loro vite. Il legame tra la perfida Martinelli e Ferri crescerà sempre di più, senza che la verità sul piccolo Tommaso venga a galla, almeno per il momento.

Una sorpresa metterà ulteriormente in crisi la coppia: Marina verrà infatti sorpresa dalla visita di un gradito ospite che saprà farle tornare il buonumore, situazione che però farà ingelosire non poco Roberto.

La crisi si farà sentire più forte che mai.

Upas, spoiler fino al 14 aprile: Angela è incinta?

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 10 al 14 aprile 2023, ci sarà una sorpresa. Angela avrà la certezza di essere incinta e ne sarà molto felice. Peccato che, quando comunicherà a Franco di avere un ritardo, quest'ultimo non ne sarà molto felice.

Inutile dire che Angela sarà affranta, ora che potrebbe diventare di nuovo mamma, ma senza l'appoggio del suo Franco.