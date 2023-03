Le prossime puntate di Un posto al sole, si preannunciano decisamente drammatiche dal momento che verrà affrontata la morte di Teresa. Le anticipazioni degli episodi, che andranno in onda dal 6 al 10 marzo, rivelano che Rossella leggerà una commovente lettera durante il funerale di sua nonna.

A quanto pare, Silvia troverà la missiva a casa di Teresa assieme a un ciondolo che quest'ultima ha lasciato in eredità alla nipote.

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al a0 marzo: Otello si sente male

Otello (Lucio Allocca), in visita a Napoli dai suoi familiari, riceverà una terribile notizia da Indica: sua moglie Teresa (ndr l'attrice Carmen Scivittaro è scomparsa il 14 agosto 2022) ha avuto un infarto.

L'ex vigile si sentirà male, dopo aver scoperto l'accaduto, e sarà portato subito al pronto soccorso da sua nipote Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Nel frattempo l'attenzione si sposterà su Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). I due infatti si precipiteranno a Indica per scoprire cosa è successo a Teresa ma, a quanto pare, non faranno in tempo.

Teresa Diacono è morta

Michele e la sua ex scopriranno che Teresa non ce l'ha fatta e Silvia inizierà così ad aggirarsi per casa in preda al dolore e alla nostalgia. A un certo punto, quest'ultima troverà una lettera di sua madre indirizzata a Rossella.

Nel frattempo la tragica notizia arriverà a Palazzo Palladini, gettando i condomini nello sconforto più totale.

A quanto pare però Otello, che al momento del decesso si trovava in ospedale, non scoprirà subito che la sua amata Teresina è morta.

Un posto al sole, puntate 6-10 marzo: la lettera commovente

Il giorno del funerale, Rossella commuoverà tutti i presenti leggendo la lettera di sua nonna e indossando un ciondolo che Teresa le aveva lasciato in suo ricordo.

La ragazza rivelerà che ha sempre adorato quel piccolo gioiello e che da adesso non lo lascerà mai.

In seguito la ragazza, disperata per la morte di Teresa, cercherà un po' di conforto in Riccardo (Mauro Racanati), ma non troverà quello che sta cercando. Il dottor Crovi infatti, preso molto dal suo lavoro, non riuscirà a empatizzare con la sua fidanzata e si mostrerà distratto e scostante.

Nel frattempo le cose non andranno meglio per Silvia e Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi), la cui crisi si farà sempre più profonda, mentre Michele offrirà il suo aiuto all'ex moglie per risollevare il Vulcano.

Per finire, Otello dovrà prendere una difficile decisione. Le anticipazioni non danno molti dettagli a riguardo, ma facile ipotizzare che l'uomo, adesso che è rimasto solo, dovrà decidere se restare a Palazzo Palladini o rientrare a Indica.