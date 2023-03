L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per terminare: la prossima settimana ricominceranno le registrazioni e Federico potrà farà la sua scelta tra Carola e Alice. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per anticipare che il cast del dating-show si ritroverà agli Elios lunedì 6 e martedì 7 marzo: Nicotera comunicherà la sua decisione finale al rientro dal weekend. Non è escluso, inoltre, che il tronista decida di commentare la segnalazione che è arrivata sulla sua spasimante Carpanelli, avvistata in discoteca con un ragazzo pochi giorni fa.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Sta per concludersi il periodo di stop che tutti i programmi di Maria De Filippi si sono concessi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. La programmazione di U&D è stata sospesa per tutta l'ultima settimana: da venerdì 24 febbraio, infatti, il dating-show non va in onda ed è sostituito da Terra Amara.

Questo mercoledì 1° marzo è arrivata la conferma ufficiale dell'imminente riapertura degli studi romani che ospitano le trasmissioni che negli ultimi giorni si sono fermate nel rispetto del lutto che ha colpito la presentatrice.

Da lunedì 6 marzo, dunque, i telespettatori potranno assistere alle puntate di Uomini e Donne che sono state registrate prima della pausa: lo stesso giorno, però, ricominceranno anche le riprese dei nuovi attesissimi appuntamenti.

Conto alla rovescia per il ritorno di U&D

La sera del 1° marzo, infatti, il blogger Pugnaloni ha usato i social network per far sapere che le prossime registrazioni di U&D sono previste per lunedì 6 e martedì 7. Il dating-show, dunque, è pronto a tornare con le anticipazioni più attese dal pubblico, quelle sulla scelta di Federico.

Lorenzo, infatti, ha confermato che Nicotera prenderà una decisione tra Carola e Alice proprio nel corso delle riprese che si terranno dopo il weekend, quindi con una settimana di ritardo rispetto a quando era programmata prima della scomparsa del signor Costanzo.

I fan non vedono l'ora di scoprire il nome della corteggiatrice che farà coppia con il tronista romano anche lontano dalle telecamere: quasi tutti gli spettatori, infatti, danno per scontato che sia Carpanelli che Barisciani direbbero "sì" alla proposta di fidanzamento del ragazzo che stanno cercando di conquistare da mesi sotto i riflettori.

Dame e cavalieri ancora protagonisti a U&D

Nella giornata di oggi, dunque, sono arrivate diverse conferme sul ritorno al lavoro di Maria De Filippi dopo il lutto: prima di rientrare agli Elios per registrare due nuove puntate di U&D, la presentatrice sarà alla guida dell'ultimo speciale di Amici.

Venerdì 3 marzo, infatti, allievi e professori parteciperanno all'appuntamento che precede l'inizio della fase serale (previsto per sabato 18): il cast del prime time dev'essere ancora completato, quindi tra un paio di giorni saranno assegnate le ultime maglie oro a disposizione e a contendersele sono sette talenti (due ballerine e quattro cantanti della classe).

Dopo il weekend, invece, la conduttrice tornerà a occuparsi di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatrici, presiedendo appunto due registrazioni.