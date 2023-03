Le nuove anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 3 al 7 aprile annunciano grandi colpi di scena per i protagonisti di Palazzo Palladini. Per Silvia arriverà il momento di cederà la metà della sua attività ad Alberto, mentre i suoi dipendenti tenteranno di farle cambiare idea fino alla fine. Marina, ossessionata da Lara, partirà per Londra e sarà sempre più distante da Roberto, preso dalla donna e il piccolo Tommaso, mentre Franco rischierà di perdere il lavoro.

Anticipazioni Un posto al sole: Roberto sempre più vicino a Lara

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 aprile raccontano che a casa Ferri inizieranno a farsi sentire gli effetti del piano di Lara.

Roberto sarà sempre più vicino alla donna e si prenderà cura del piccolo Tommaso. Marina stanca di tutto partirà per Londra alla ricerca di una pausa. La vicinanza con Lara, tuttavia, farà sentire profondamente in colpa Roberto, che al ritorno della moglie proverà con scarsi risultati a guadagnare di nuovo la sua fiducia.

Anticipazioni settimana dal 3 al 7 aprile: Silvia dal notaio

Le puntate di Un posto al sole dal 3 al 7 aprile vedono protagonista anche Silvia, che dopo giorni di forte indecisione arriverà alla conclusione di dover accettare la proposta di Alberto, così comunicherà la sua scelta ai suoi dipendenti. Diego, Nunzio e Samuel non prenderanno bene questa novità e temeranno di perdere il posto di lavoro, mentre Rossella farà una scoperta che potrebbe risollevare le sorti del Vulcano.

I dipendenti di Silvia, inoltre, saranno convinti che a far affondare il Vulcano sia stato proprio Alberto e si impegneranno a trovare un modo per far cambiare idea a Silvia, in procinto di ufficializzare con il notaio la cessione della metà della sua attività.

Franco a rischio con il lavoro, Angela penserà a una nuova proposta professionale

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 aprile rivelano che ci saranno novità anche a casa Poggi, con Angela che riceverà una proposta di lavoro davvero importante, ma fuori Napoli. La donna non riuscirà a parlarne subito con il marito, che sembrerà preso da altro.

Per Boschi si presenterà il rischio di perdere il lavoro e questo pensiero non gli permetterà di dare spazio ad altro. Angela, invece, penserà che la cosa migliore da fare sia rinunciare alla proposta ricevuta. I riflettori saranno puntati anche su Filippo: arriverà un momento davvero difficile che lo metterà di fronte a una scelta che riguarda un forte dolore del suo passato. Non mancheranno come sempre i momenti più leggeri, con Renato che accetterà l'aiuto di Rosa all'insaputa di Giulia e Samuel che sarà sempre più tentato dal pensiero di cedere al corteggiamento di Manuela.