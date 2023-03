Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un Posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 a venerdì 31 marzo, Roberto e Marina ribadiranno nuovamente di amarsi, ma Lara porterà avanti il proposito di avere un ruolo importante nella vita del Ferri. Micaela proseguirà poi la sua corte insistente verso Samuel, il tutto mentre Silvia rifiuterà la proposta di Palladini.

Silvia rifiuta la proposta di Alberto

Nella puntata di "Un posto al sole" di lunedì 27 marzo, Irene avrà uno strano incidente mentre si troverà in compagnia di Marina.

Sia Filippo che Serena temeranno che la Giordano non sia più serena e che pensi solo ed esclusivamente a Lara. Intanto Manuela non si godrà pienamente l'esame superato a pieni voti perchè distratta dai problemi sentimentali. Micaela invece non si sarà arresa all'idea di stare insieme a Samuel. Quest'ultimo rivelerà a Nunzio una cosa importante. Mariella infine si accorgerà dell'insolito atteggiamento portato avanti dal Piccirillo.

Nell'episodio di martedì 28 marzo, Silvia sceglierà di rifiutare l'offerta presentatele da Palladini e di provare a trovare una soluzione da sola per salvare il Vulcano dal fallimento. Diego però sarà in ansia per quello che potrebbe accadere alla Graziani e pertanto le esporrà il suo pensiero.

Nel frattempo la situazione tra Marina e Ferri andrà peggiorando sempre di più e la Martinella sfrutterà il momento per avvicinarsi ulteriormente all'uomo. Una telefonata però potrebbe rimettere ogni cosa in discussione.

Otello chiede a Franco di aiutarlo a restaurare una vecchia moto

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 29 marzo, Roberto e Marina saranno convinti di portare avanti la loro relazione e ribadiranno di amarsi.

La serenità ritrovata durerà poco, poiché accadrà una cosa imprevista che porterà la Giordano ad irritarsi parecchio. Inoltre Otello non potrà più offrire il suo sostegno economico a Silvia e le conseguenze per lei e la sua famiglia non tarderanno ad arrivare. Samuel invece dovrà fronteggiare la corte assillante di Micaela.

Nella puntata di giovedì 30 marzo, Eugenio sarà propenso a separarsi da Viola. Quest'ultima sarà incerta sul da farsi, perchè pur provando un forte sentimento per Damiano non ha dimenticato il tempo trascorso con Nicotera. La Bruni pertanto comprenderà di dover fare una scelta. In tutto questo Marina mal tollererà la vicinanza creatasi tra Ferri e Lara, mentre Testa inviterà Franco a dargli una mano nel rimettere a nuovo una vecchia moto.

Giulia nota gli strani comportamenti di Renato

In base agli spoiler di venerdì 31 marzo, Lara sarà contenta perchè sta riuscendo ad avere un ruolo importante nella vita di Roberto. La cosa accadrà nonostante la netta contrarierà della Giordano. Intanto Viola sceglierà di tornare con Eugenio, i due saranno prossimi a raccontarlo alla famiglia. Infine Giulia noterà gli strani atteggiamenti dell'ex marito Renato.