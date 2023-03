Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 20 al 24 marzo su Rai 3 rivelano che Eugenio chiederà la separazione a Viola. Quest'ultima, intenzionata a prendere altro tempo, resterà spiazzata dall'improvvisa risoluzione del marito,

Otello chiederà un prestito pur di aiutare Silvia a risollevarsi con il Vulcano. Intanto Il piano di Lara, atto a portare scompiglio tra Roberto e Marina, sembrerà procedere alla perfezione.

Renato sembrerà estasiato dal modo in cui Rosa bada alla Terrazza e alla casa di Niko. Nel frattempo Alberto sembrerà tornato quello di un tempo e si prodigherà per rivalersi come avvocato e come seduttore.

Infine Bice convincerà Mariella del fatto che le uscite tra soli uomini di Michele e Guido siano alquanto sospette.

Lunedì 20 marzo: Alberto attratto da Diana

In seria difficoltà con il caffè Vulcano, Silvia (Luisa Amatucci) inizierà a prendere seriamente in considerazione altre opzioni.

Alberto (Maurizio Aiello) sembrerà sempre più attratto dall'architetta Diana Dalla Valle (Sara Zanier).

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) inviterà Marina (Nina Soldano) al Circolo, col tentativo di distrarre la moglie dalle continue intromissioni di Lara (Chiara Conti).

Bice (Lara Sansone) insinuerà in Mariella (Antonella Prisco) il sospetto che Guido (Germano Bellavia) e Michele (Alberto Rossi) possano combinare qualcosa di losco nelle loro uscite tutte al maschile.

Martedì 21 marzo: Lara mette Roberto contro Marina

Alberto si riscoprirà tornato l'uomo di un tempo sia negli affari che come seduttore. Intanto Silvia sarà sempre più in ansia in merito alle decisioni da prendere sul Vulcano.

L'insofferenza di Marina verso Lara finirà per avvantaggiare quest'ultima. Roberto infatti inizierà a restare piuttosto seccato dalle lamentele di sua moglie.

Mariella, sotto consiglio di Bice, insisterà con Guido sull'organizzazione delle vacanze estive, ma quest'ultimo sembrerà decisamente poco interessato alla questione.

Mercoledì 22 marzo: Viola gelosa di Lucia

Viola (Ilenia Lazzarin) si mostrerà piuttosto gelosa verso il rapporto che c'è tra Eugenio e la sua collega Lucia Cimmino (Francesca Colapietro).

Otello (Lucio Allocca), deciso ad aiutare economicamente Silvia, chiederà un prestito a Renato (Marzio Honorato).

Nel frattempo Poggi senior resterà affascinato dal modo in cui Rosa (Daniela Ioia) si occupa della Terrazza e dell'appartamento di Niko (Luca Turco).

Giovedì 23 marzo: Renato in difficoltà con Otello

Viola si mostrerà molto confusa in merito ai sentimenti che prova verso suo marito, ma Eugenio sembrerà determinato a non concederle altro tempo per riflettere.

Niko si mostrerà piuttosto scettico in merito ai progetti di ampliamento dell'architetta. Nel frattempo tra quest'ultima e Alberto crescerà sempre più la sintonia.

In seria difficoltà a causa della richiesta di prestito ricevuta da Otello, Renato chiederà a sua volta aiuto a Raffaele (Patrizio Rispo).

Venerdì 24 marzo: Eugenio vuole la separazione

Samuel (Samuele Cavallo) e Micaela convinceranno Manuela (Gina Amarante) a bere qualcosa la sera prima dell'esame, con la promessa che non faranno tardi. Purtroppo però le cose prenderanno una piega diversa dal previsto e toccherà a Serena (Miriam Candirro) sistemare la situazione.

Viola resterà spiazzata dalla proposta di separazione giunta da Eugenio. Nel frattempo i due fingeranno che tutto proceda come sempre con Raffaele, Ornella (Marina Giulia Cavalli) e il piccolo Antonio (Eduardo Scafora).