Mentre su Canale 5 sono state trasmesse ore le critiche che Raimondo Todaro ha rivolto a Megan prima dell'inizio del serale di Amici, sul web sta circolando un video che dimostra la conoscenza pregressa tra i due.

Prima di ritrovarsi nella scuola, infatti, il professore e l'allieva hanno ballato insieme sulle note di musica latinoamericana. Col passare dei mesi, però, il docente di danza ha cambiato idea e oggi sostiene che la giovane sarebbe uno dei talenti più deboli della sua categoria.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Sono passate alcune settimane da quando Megan ha scelto di cambiare tutor: scontenta delle coreografie che Todaro le ha assegnato sin dall'inizio del programma, la ragazza ha accettato di passare nel team di Emanuel Lo.

A pochi giorni dalla registrazione della prima puntata del prime time, la ballerina di Amici ha scoperto cosa pensa Raimondo di lei: il daytime del 14 marzo, infatti, ha aggiornato i telespettatori su quello che è accaduto nella scuola dopo la formazione delle tre squadre che si sfideranno al serale.

Nel commentare con Arisa e con i suoi "pupilli" gli avversari, il maestro di latinoamericano ha detto: "Quella che vedo più in difficoltà, è Megan. Credo che abbia meritato il serale per il percorso che ha fatto, ma la vedo meno competitiva degli altri".

Queste parole sono arrivate alla diretta interessata, che in casetta ha replicato: "Dice queste cose perché non sono più nella sua squadra. Sono qui anche per merito suo anche se ho studiato meno.

Mi sento pronta".

Il rapporto pre-partecipazione ad Amici

Come dimostra un video che in queste ore sta girando in rete, non molto tempo fa il professore Todaro e la giovane Megan hanno ballato insieme. Il filmato, infatti, mostra Raimondo esibirsi in un passo a due di latinoamericano proprio con la titolare che l'ha "abbandonato" per entrare a far parte del team di Emanuel Lo.

Dopo aver danzato in coppia, dunque, i due si sono ritrovati nella scuola più famosa d'Italia: è stato proprio il siciliano a scegliere la bella Ria ai casting, dandole l'opportunità di studiare e crescere nonostante il parere negativo degli altri insegnanti del cast.

La frecciatina del titolare di Amici

Da quando ha scoperto che avrebbe fatto coppia con Arisa al serale, Raimondo ha iniziato a giudicare gli allievi delle altre squadre. Nel pomeridiano di Amici che è andato in onda martedì 14 marzo, Todaro ha speso belle parole per Isobel e per Samu, mentre ha criticato tutti gli altri ballerini del cast.

Quello su cui il professore ha avuto più da ridire, però, è Gianmarco, su quale ha dichiarato: "Lui è l'anello debole del gruppo. Tecnicamente è inferiore a voi e mi stupisce come la maestra Celentano l'abbia voluto a tutti i costi al serale". "Non ha linee, non ha piedi, è l'opposto di quello che Alessandra predica da anni", ha concluso il docente.

L'allievo è stato informato di queste parole e ha replicato con una frecciatina velenosa: "Ora il suo team è forte, prima ha fatto solo scelte sbagliate.

La sua squadra era un hotel, un via vai di gente mediocre".

Il prime time di Amici inizierà sabato 18 marzo, quindi presto trapeleranno le anticipazioni su chi dovrà abbandonare il programma all'esordio. Maria De Filippi ha già detto che nella prima puntata ci saranno almeno due eliminazioni, anche se la seconda probabilmente sarà rivelata in casetta e non in studio, per evitare la diffusione di troppi spoiler da parte del pubblico presente.