Cosa succederà nel corso della quinta puntata del serale di Amici 2023? L'appuntamento con il talent-show ideato e condotto da Maria De Filippi si avvia verso il giro di boa di questa ventiduesima edizione e, durante la puntata di sabato 15 aprile, ci sarà spazio per nuove sfide dirette.

Una di queste è quella che è stata richiesta dalla prof. Arisa, la quale ha scelto di far scendere in campo la giovane cantante Angelina del team guidato da Lorella Cuccarini.

Anticipazioni Amici 2023 quinta puntata serale: Wax e Angelina in sfida

Le prime anticipazioni sulla quinta puntata del serale di Amici 2023 in programma il 15 aprile su Canale 5 riportano che ci sarà spazio per nuove sfide dirette che riguarderanno i cantanti e ballerini di questa edizione rimasti in gara, i quali sperano di arrivare al rush conclusivo.

Il primo guanto di sfida della prossima puntata è quello richiesto dalla prof. Arisa, la quale ha scelto di mettere alla prova Wax e Angelina, i due allievi di questa edizione che hanno stretto anche un intenso rapporto di amicizia all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Arisa mette in sfida Angelina: anticipazioni Amici 2023 di sabato 18 aprile

"Cari Angelina e Wax credo che per diverse ragioni voi abbiate molte cose in comune. Ho deciso di mettervi alla prova sulla vostra creatività, lasciandovi liberi di esprimere un sentimento vero", ha scritto Arisa nella lettera che ha fatto recapitare ai ragazzi in cui annunciava la sfida di questa settimana.

In attesa di scoprire quale sarà l'esito finale del confronto tra Wax e Angelina durante la quinta puntata del serale e chi dovrà abbandonare definitivamente la gara, in queste ore sta facendo ancora discutere l'uscita di scena di Alessio dal cast del serale durante la quarta puntata.

Nessuna borsa di studio per Alessio dopo l'eliminazione dal cast di Amici 2023

Alessio è stato l'eliminato della quarta puntata, ha perso la sfida contro Mattia Zenzola e, alla fine, ha dovuto dire addio definitivamente al programma, nonostante fosse uno dei volti più amati dal pubblico di questa ventiduesima edizione.

La sua eliminazione ha suscitato polemiche perché, a differenza di quanto è accaduto con gli altri ballerini eliminati quest'anno, a lui non è stata concessa nessuna borsa di studio.

Nel corso della puntata del daytime trasmessa lunedì 10 aprile non c'è stato spazio per nessuna comunicazione importante per Alessio, il quale ha dovuto dire addio alla gara rinunciando anche alla possibilità di poter conquistare una borsa di studio e di perfezionarsi per eventuali nuove esperienze lavorative.