Le anticipazioni di Endless Love relative alla puntata in onda domenica 8 settembre rivelano che Zeynep riceverà dalle mani del commissario Hakan una lettera che Ozan le aveva scritto prima di morire. Kemal, invece, se la prenderà con Asu dopo aver scoperto che ha venduto a Emir il 50% delle azioni della Holding Alacahan. Tra Nihan e il marito, invece, le cose saranno sempre più difficili, nonostante lei sia tornata a vivere sotto il suo stesso tetto.

Zeynep si confida con Hakan, lui le consegna una lettera che le ha scritto Ozan

La trama dell'8 settembre riprenderà dal momento in cui Nihan stringe un patto con Emir, e torna a vivere sotto il suo stesso tetto con la madre Vildan e la piccola Deniz.

La giovane Sezin promette al marito che Kemal non verrà mai a sapere che la bambina è sua figlia, ma nonostante questi accordi, la convivenza con Emir sarà sempre più difficile. Zeynep, invece, incontrerà il commissario Hakan, al quale confiderà il suo amore per Ozan e di come la sua morte l'abbia gettata nella più cupa disperazione. Il poliziotto, in realtà, ha chiesto di incontrarla per carpire più informazioni possibili da lei per far luce sulla morte del giovane Sezin, visto che non crederà che si sia trattato di un suicidio. Alla fine Hakan consegnerà a Zeynep una lettera che proprio il defunto marito le aveva scritto poco prima di morire.

Kemal scopre che Asu ha venduto le azioni a Emir

Asu e Kemal andranno a cena fuori, e si ritroveranno allo stesso tavolo di Nihan ed Emir.

Quest'ultimo non perderà occasione per rivelare al suo rivale che Asu gli ha venduto il 50% delle azioni in suo possesso e questo manderà su tutte le furie Kemal, che in seguito avvertirà Asu di non agire più alle sue spalle. In più chiederà a Hakan di verificare la notizia secondo cui il direttore del carcere è morto in un incidente stradale.

Il commissario avvertirà immediatamente Emir del fatto che Kemal stia cercando informazioni su questa vicenda. Il rapporto tra Leyla e Kemal, invece, non sarà più lo stesso e questo perché l'uomo è profondamente cambiato dopo la detenzione, diventando una persona vendicativa e rancorosa. Nihan non avrà buoni rapporti con la babysitter di sua figlia.

Endless Love torna in onda nel weekend

Dopo essersi presa una breve pausa durante la scorsa estate, la serie turca torna ad avere ampio spazio nel palinsesto autunnale di Canale 5. Dal 7 settembre torna a essere trasmesso anche il sabato e la domenica pomeriggio. Quest'ultimo appuntamento resterà invariato almeno sino a quando non inizierà la nuova edizione di Amici, che dovrebbe tornare il prossimo 22 settembre. Confermato per tutto il mese di settembre anche l'appuntamento in prima serata del venerdì, con una puntata speciale in onda anche giovedì 12 settembre.