La semifinale di Amici 2023 potrebbe essere a rischio slittamento: è questa l'ultima indiscrezione sul talent show di Maria De Filippi, di cui questa sera andrà in onda la settima puntata del serale registrata giovedì pomeriggio.

Stando a quanto riportato sulle pagine di "Dagospia", ci sarebbero due concorrenti che sarebbero risultati positivi al Covid e, questa scoperta, potrebbe mettere a rischio la semifinale dello show di Canale 5.

Serale Amici 2023, due concorrenti positivi al Covid-19: semifinale a rischio

Nel dettaglio, l'appuntamento col serale di Amici 2023 si avvia verso le battute conclusive di questa stagione: questa sera andrà in onda regolarmente la settima puntata che è stata registrata giovedì pomeriggio, dopodiché sabato 6 maggio è prevista la semifinale dello show, dove saranno svelati i nomi dei finalisti ufficiali di questa ventiduesima edizione.

A quanto pare, però, la semifinale del talent show Mediaset (la cui registrazione dovrebbe avvenire questo giovedì 4 maggio) potrebbe essere a rischio, perché due concorrenti rimasti in gara sarebbero risultati positivi al Covid-19.

"Amici col Covid: due concorrenti del talent show di Maria De Filippi sono risultati positivi", si legge sulle pagine del sito diretto da Roberto D'Agostino.

La semifinale di Amici 2023 potrebbe slittare

I nomi dei due concorrenti in questione, però, non sono stati svelati ma non si esclude che la produzione possa far chiarezza nel corso delle prossime puntate del daytime, in onda da lunedì 1° maggio su Canale 5.

Di sicuro, nel corso della settima puntata del talent show in programma questa sera in tv, non si farà minimo accenno alla questione Covid-19, dato che la puntata è stata registrata giovedì pomeriggio e fino a quel momento tutti i concorrenti in gara godevano di ottima salute.

Resta da capire, però, cosa succederà con la semifinale del talent show di Canale 5, in programma sabato 6 maggio in prime time su Canale 5.

La registrazione della semifinale di Amici 2023 potrebbe cambiare giorno

Anche la penultima puntata dello show doveva essere registrata con qualche giorno d'anticipo: le riprese erano in programma per giovedì 4 maggio ma, a questo punto, non si esclude che possano esserci degli slittamenti.

Tutto, infatti, dipenderà da come si evolverà la situazione Covid per i due concorrenti che sono risultati positivi e quali saranno gli ulteriori risvolti anche per gli altri concorrenti di questa ventiduesima edizione, dato che tutti vivono all'interno della stessa casetta.

Di conseguenza, oltre alla semifinale di Amici 22, potrebbe slittare anche la finalissima dello show, che per il momento è fissata per domenica 14 maggio, in rigorosa diretta sulla rete ammiraglia Mediaset.