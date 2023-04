Tanti colpi di scena accadranno nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Hunkar Yaman si renderà complice degli incontri clandestini tra sua nuora Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha dichiara guerra a Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in tv rivelano che Yilmaz e Zuleyha diventeranno amanti clandestini.

Tutto comincerà nel momento in cui Behice convincerà Mujgan a uccidere Zuleyha facendole credere che ha intenzione di confessare ad Yilmaz (Ugur Gunes) che Adnan è suo figlio.

La pediatra molto fragile dal punto di vista psicologico si lascerà sopraffare dalla richiesta della diabolica zia. La donna così darà appuntamento alla rivale in una zona isolata di Cukurova dove cercherà di costringerla ad impiccarsi puntandole contro un'arma. Tuttavia il piano folle di Mujgan non andrà in porto dato che verrà coinvolta in uno scontro fisico con Zuleyha (Hilal Altınbilek), che porterà al grave ferimento di quest'ultima. Una volta ripresasi da una delicata operazione al torace, Altun farà credere a tutti di aver tentato il suicidio per colpa delle vessazioni continue subite da Demir, reo di averle impedito di vedere Leyla e Adnan per molto tempo. Una bugia che nasconderà la vera intenzione della donna, la quale dichiarerà guerra a Mujgan.

Yilmaz dà una seconda chance alla storia con l'ex fidanzata

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Gulten aiuterà Zuleyha ad incontrare Yilmaz. Quest'ultimo così scoprirà che Mujgan aveva attentato alla vita dell'ex fidanzata e che Adnan è in realtà suo figlio biologico. L'ex meccanico, accantonato lo choc iniziale, accetterà di dare una seconda chance alla sua storia d'amore con Altun progettando una fuga da Cukurova.

Un'iniziativa che presenterà una serie di grattacapi.

Hunkar aiuta la nuora ad incontrare di nascosto Akkaya

Hunkar apparirà complice della nuora permettendole di incontrare l'ex fidanzato alla tenuta approfittando dell'allontanamento di Demir per via del legame con Sevda. Incontri clandestini che avverranno nella vecchia casa di Sermin ed acquistata dallo stesso Yilmaz.

Una relazione che rischierà di essere scoperta da Mujgan che un giorno giungerà all'improvviso alla tenuta per recuperare delle coperte per Kerem Ali. Zuleyha e Adnan a questo punto si nasconderanno in una cameretta evitando guai peggiori. Alla fine, i due amanti riusciranno a trascorrere un po' di tempo insieme grazie all'aiuto di Gulten.