Cosa è successo durante la registrazione di Amici 2023 di questo giovedì 6 aprile? I retroscena sul serale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che c'è stato spazio per un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione in primis un accesissimo scontro che ha visto protagoniste Lorella Cuccarini e Arisa, che si sono ritrovate ai ferri corti in studio.

Durissima presa di posizione anche da parte di Maria De Filippi che, questa settimana, ha perso le staffe in studio nei confronti del prof Raimondo Todaro.

Retroscena registrazione Amici 2023 del 6 aprile: nervi tesi tra Cuccarini e Arisa

Nel dettaglio, i retroscena su questa quarta puntata del serale di Amici 2023 registrata il 6 aprile, rivelano che in studio non sono mancati i momenti di confronto/scontro.

Occhi puntati in primis sull'accesa lite che c'è stata tra Lorella Cuccarini e Arisa: le due prof si sono ritrovate ai ferri corti in studio dopo che la cantante ha criticato e messo in dubbio alcune scelte fatte dalla collega.

Sì, perché dopo l'ennesimo duetto tra Angelina e Cricca, proposto da Lorella Cuccarini in questa quarta puntata del serale, ecco che Arisa ha sbottato.

Lorella Cuccarini e Arisa, scoppia una furiosa lite nello studio di Amici 2023

La cantante ha sottolineato che, dietro questa scelta attuata da Lorella Cuccarini ci sarebbe una strategia ben precisa per far sì che la giuria non valuti solo le "scarse doti" di Cricca, ma rimanga impressionata dalle qualità artistiche di Angelina.

Una presa di posizione netta quella di Arisa che, in studio, ha scatenato accesissime polemiche e ha portato allo scontro acceso con la prof Cuccarini.

Tra le due insegnanti, infatti, è nata una furiosa lite e questa volta si sono ritrovate ai ferri corti.

Maria De Filippi sbotta contro Todaro: retroscena Amici 22 riprese 6 aprile

E poi ancora, i retroscena che arrivano dalla quarta puntata del serale di Amici 22, registrata questo giovedì 6 aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per una sfuriata accesa da parte di Maria De Filippi.

La conduttrice finirà per perdere le staffe in studio nei confronti di Raimondo Todaro, non avendo gradito un suo discorso rivolto ad alcuni allievi della scuola.

Con le sue parole, infatti, Todaro avrebbe sminuito alcuni dei protagonisti di questa ventiduesima edizione del talent show, facendo passare Angelina come la "prima della classe".

Un discorso che non è piaciuto per niente a Maria De Filippi, la quale non ha perso occasione per puntare il dito contro l'insegnante e mettere in evidenza quanto fosse errato fare un ragionamento del genere a dei giovani ragazzi di età compresa tra il 19 e il 24 anni.