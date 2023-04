Il Patriarca, la serie tv con protagonista Claudio Amendola, continua con successo il suo appuntamento per il venerdì sera su Canale 5. Le anticipazioni della quarta puntata che andrà in onda venerdì 5 maggio riservano ancora molte sorprese per i protagonisti che si ritroveranno di fronte a scelte importanti. Nel dettaglio, Nina annuncerà il suo matrimonio con Mario, mentre per Nemo le cose si metteranno male. L'imprenditore, infatti, sarà al centro dei sospetti di Monterosso che indagherà sulla morte della neurologa.

Anticipazioni Il Patriarca, quarta puntata: Serena deciderà di parlare della malattia di Nemo

La quarta puntata de Il Patriarca andrà in onda venerdì, 5 maggio con due episodi ad altissima tensione che come sempre terranno i telespettatori con il fiato sospeso. In primo piano ci sarà la malattia di Nemo e Serena deciderà di informare il resto della famiglia del problema neurologico dell'uomo. L'imprenditore, tuttavia, non sarà affatto d'accordo con la scelta della moglie, perché sin dall'inizio Nemo ha tenuto nascosto a tutti il suo stato di salute, con l'intento di proteggere la sua famiglia dalla sofferenza. La riunione dei Bandera sarà utile anche a Nina per fare una comunicazione molto importante ai suoi cari.

Mario sempre più determinato a prendere il controllo della Deep Sea

Le anticipazioni de Il Patriarca di venerdì 5 maggio raccontano che nella quarta puntata della Serie TV Nina sarà protagonista. La figlia di Nemo, infatti, penserà che sia arrivato il momento giusto per comunicare alla sua famiglia che presto sposerà Mario. In questo modo, il braccio destro dell'imprenditore riuscirà a raggiungere il suo intento e diventando un Bandera avrà diritto all'eredità dell'azienda Deep Sea.

Nemo al centro dei sospetti di Monterosso dopo la morte della neurologa

Le trame de Il Patriarca rivelano che nella quarta puntata continueranno anche le indagini di Monterosso che continuerà a sospettare della Deep Sea e di Nemo e a portare avanti le sue indagini. Per il giovane poliziotto sarà difficile riuscire ad arrivare ai traffici della potente azienda, che grazie alle conoscenze di Nemo riesce ad uscire in modo pulito da ogni controllo.

Tuttavia la morte della neurologa porterà ulteriori sospetti a Monterosso che tra i maggiori indiziati avrà proprio Nemo. Si riuscirà ad arrivare a tutte le verità che si nascondono dietro la famiglia Bandera? Il Patriarca si compone di sei puntate, quindi mancano ancora due appuntamenti alla conclusione di questa serie televisiva che grazie ad un cast d'eccezione e una trama avvincente ha conquistato una grossa fetta di pubblico per la prima serata di Canale 5.