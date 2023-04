Grande attesa per la settima puntata del serale di Amici 2023, in programma questo sabato 29 aprile su Canale 5. Le anticipazioni sul talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le sfide diretta per gli allievi che sono rimasti in gara e che sperano di poter accedere alla finalissima.

Durante la registrazione di questa settimana, però, c'è stato anche un colpo di scena che ha avuto come protagonista Isobel: la ballerina ha dovuto fare i conti con un infortunio.

Isobel si fa male e scoppia in lacrime, Maria interviene: anticipazioni Amici 2023 settima puntata

Nel dettaglio, gli spoiler di questa settima puntata di Amci 2023 rivelano che ci sono stati dei momenti di paura per la ballerina Isobel, considerata una delle rivelazioni di questa ventiduesima edizione del talent show.

Durante una sfida per il ballottaggio di una delle tre manche, Isobel si è infortunata: la ragazza si è fatta male in studio, al punto da scoppiare in lacrime.

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, a quel punto, è subito intervenuta in prima persona per cercare di capire come fosse la situazione e assicurarsi così dello stato di salute della ballerina.

Di fronte alle lacrime di Isobel, la conduttrice del talent show di Canale 5 ha scelto di farle abbandonare lo studio nel corso delle riprese, per poterle permettere di essere visitata da uno specialista.

Isobel lascia lo studio dopo l'infortunio: anticipazioni Amici 2023 settima puntata

Isobel, quindi, ha dovuto lasciare la registrazione di questa settima puntata del serale per affrontare le cure del fisioterapista.

Tuttavia, la sua presenza alla semifinale di questa ventiduesima edizione di Amici, non sarebbe in bilico e la ballerina dovrebbe giocarsi il tutto per tutto per l'accesso alla finalissima.

Le anticipazioni su questo nuovo appuntamento col serale del talent show Mediaset, rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova serie di esibizioni che vedranno protagonista il giovane Mattia Zenzola.

Mattia conquista Malgioglio: anticipazioni Amici 2023 del 29 aprile

Il ballerino tornerà a esibirsi con Benedetta e, questa settimana, è riuscito a conquistare il pieno gradimento di Cristiano Malgioglio, che si è complimentato con lui per l'ottima performance fatta in trasmissione.

Non sono mancati i momenti di tensione in studio tra prof e giuria: in particolar modo, gli spoiler di questa settima puntata di Amici 2023 rivelano che Malgioglio si è ritrovato ai ferri corti con la prof Alessandra Celentano, che non ha gradito il nomignolo che le è stato affibbiato dal giudice dello show di Canale 5.

Al ballottaggio per l'eliminazione finale, invece, sono finiti i cantanti Cricca e Aaron.