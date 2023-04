Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 24 aprile i ragazzi hanno commentato i giudizi dei professori e della commissione esterna sulle loro esibizioni della sesta puntata serale.

La maestra Celentano, ad esempio, ha definito "mosciarello" Mattia dopo averlo visto ballare senza Benedetta per tutta la serata: se il giovane ha replicato col sorriso alla frecciatina della prof Alessandra, il suo tutor Raimondo Todaro ha usato i social per sottolineare che le parole della collega le porta via il vento.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Il pomeridiano che è stato trasmesso in tv lunedì 24 aprile, è iniziato con le reazioni che gli allievi hanno avuto ad alcune critiche o ai complimenti che gli sono stati rivolti durante il 6° appuntamento serale.

Se Angelina si è esposta a favore di Wax definendolo "tanta roba", Mattia ha dovuto fare i conti con una nova frecciatina della maestra Celentano.

Dopo averlo visto Zenzola battere Ramon al termine della prima manche della puntata, la prof Alessandra ha protestato attribuendogli il termine "mosciarello": secondo la docente della scuola, dunque, il ballerino di latinoamericano non avrebbe spiccato esibendosi senza la sua partner Benedetta (che era assente per influenza), quindi la giuria si sarebbe sbagliata preferendolo al suo "pupillo".

La stoccata dell'insegnante di Amici

Mattia ha reagito col sorriso all'attacco della maestra, anzi ha anche ipotizzato che non penserebbe realmente questa cosa ma che la direbbe per elogiare i suoi allievi.

"Mi ha sempre fatto i complimenti, quindi queste parole se le porta via il vento", ha commentato il giovane talento nel corso del daytime di Amici che è stato trasmesso su Canale 5 il 24 aprile scorso.

In linea con quello che il suo tutor Raimondo gli ha consigliato prima della sesta puntata del serale, Zenzola ha deciso di non dare troppo peso alle frecciatine della prof Alessandra, che sarebbero solo frutto di una strategia per portare avanti nella gara i suoi alunni (al momento le è rimasta solo Isobel perché Ramon è stato eliminato sabato scorso).

A riprova del fatto che Mattia sta seguendo i suggerimenti di Todaro, c'è un'Instagram Stories che quest'ultima ha pubblicato poche ore fa per dirsi dalla parte del ballerino.

"Le parole le porta via il vento, il principino cresce", ha scritto il siciliano sul suo profilo, ribadendo lo stesso pensiero che il latinista ha espresso in casetta dopo che la maestra l'ha definito "mosciarello".

Attesa per le anticipazioni di Amici

I fan sono certi che questo commento di Todaro sia riferito al "dissing" tra Mattia e Alessandra Celentano perché il termine "principino" l'ha attribuito proprio Raimondo a Zenzola quando ha iniziato il percorso nella scuola. Il prof di latinoamericano continua a sottolineare l'eleganza che il suo allievo mostrerebbe sul palco in ogni esibizione, anche per questo motivo lo paragona ad un nobile.

Per quanto riguarda la maestra di danza classica, in queste ore ha lanciato un nuovo "guanto di sfida": un'anticipazione del settimo serale di Amici è la prova in cui Maddalena e Isobel dovranno sia ballare che recitare. Entrambe le ragazze si sono dette contente di questo confronto, anche perché potranno misurarsi con qualcosa di inedito e dimostrare di saper anche interpretare col viso e col corpo una scenetta divertente.

La programmazione del talent-show continua anche durante le feste: oggi, martedì 25 aprile, andrà in onda un nuovo daytime e giovedì prossimo sarà registrata la settima puntata (al termine della quale saranno scelti i 6 semifinalisti di quest'edizione).